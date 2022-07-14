盼以「地方政府」身分回來！陳時中留給下任部長2件事

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陳時中今下午最後一次出席部務會議，他表示，來到衛福部5年5個月逾日，時間非常長，也該是換跑道的時候，這5年來得到大家幫助，一起完成很多事情，當然要離開都會有些不捨，不過老話一句，天下無不散的筵席，希望透過一次次轉換跑道，讓自己能更精進。
陳時中回憶，5年前甫上任，跟食藥署（FDA）為了偽藥風暴努力，後還有逾期乳瑪琳問題，接續調整健保部分負擔，健保局做了很多準備，算是蠻順利的，而那段時間最密集工作是推動長照2.0，從小規模、補助型計畫，擴大規模、預算，並麻煩次長薛瑞元改善支付制度，非常辛苦但也很順利轉型，預算才有當年50億到今年600億，今年上半年收入已到達365億，整體為了長照轉型，衛福部這座「內湖燈塔」，每天晚上亮燈到12點，那段日子非常辛苦，資訊處也幫很多忙，讓這制度比較順暢。
陳時中指出，接下來社會安全網改善社工薪水，社工薪水從民國96年以後就沒有調整，「我們是第一個動社工薪水」，深切體認到要有一定薪水程度，才能讓相關同伴安心專業久任，因此第一期社會安全網改善社會工作人員薪資，雖成長不多，但畢竟是有史以來第一次，接續也以家庭為中心、社會為基礎改造，讓社會工作往前走，還有做了很多工作。
隨著新冠肺炎疫情到來，陳時中坦言，自己較少回衛福部，多待在疾管署，衛福部業務多麻煩次長處理，他也提到，次長石崇良是檢疫所原創者，在疫情剛快速開始實施檢疫所，中間還有很多點點滴滴，之所以今日回到衛福部，是因為早上已遞出辭呈，「隨時都會走人」，把握最後機會回來相聚。
陳時中也笑說，日後若有機會，希望以地方政府身分回來請大家幫忙，喊話大家屆時給予充分協助，「我一定會跟各位合作，把中央政策把他落實來」。
被問及健保部分負擔何時上路，陳時中先是笑稱「這個是（健保署長）李伯璋請你問的嗎？」再表示李對於部分負擔調整一直帶有非常強烈的使命感，原定5月15日實施，但當時不巧碰到疫情升溫，不宜再加重人民負擔便延宕至今，不過自己已是「待離之人」，對於政策說三道四不適合，而衛福部對於健保的態度，相信繼任的衛福部長與李伯璋會做好。
至於最遺憾的政策，陳時中回應，是希望社家署能夠改制，政府投入相當多的資源與計畫想優化兒童醫療制度，但成效卻不如預期，因此組織應該進行變革加強專責性，並聚焦於兒童保護上。
針對外界矚目將由誰來接任衛福部長，現薛瑞元呼聲最高，陳時中則說還是要由行政院長蘇貞昌宣布、尊重蘇的選擇。