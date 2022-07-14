因應淨零挑戰！洪申翰辦研討會　續推動自然解方

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生態友善聯盟李玲玲教授表示，目前自然解方的推動上常和生態檢核混為一談，生態檢核是消極減輕公共工程對自然生態系造成之負面影響，而自然解方則是積極借重自然生態系原有的過程、功能以解決永續發展、氣候變遷減緩與調適及淨零排放等重要國家目標所遭遇之困難與問題。
生態專業技術服務商業同業公會理事長黃于玻表示，生態檢核仍有因工程及生態專業領域人員對同一方案的解讀落差及跨領域溝通不良，使原本立意良善的推動方案與預期目標有很大的落差。而自然解方推動需著眼於較大的空間尺度－如流域或集水區－以進行有效的系統整合，其實施尺度往往大於單一機關權限。在臺灣的公部門環境治理分工中，跨機關於流域或空間的積極合作目前仍在起步階段，因此在機關、規範間的分工與協調，應須積極投入整合工作。為面對上述挑戰，無論是推動「生態檢核」或「自然解方」，皆需透過跨部門及跨專業協同合作，以因應國家面對永續發展所遭遇之社會挑戰。
洪申翰則強調，國家基礎建設的轉型是面對淨零的重中之重，在這之中更需要自然解方的協助。而國發會作為國家重大基礎建設審查與督導考核的角色，勢必需要盤點接下來較長尺度的時間軸裡，國家將面對的氣候風險與社會挑戰。奠基於16日產官學界首次共學研討會，接下來要一同將自然解方定位為協助國家基礎建設轉型重要的解決方案，讓環境永續與經濟發展不該是零合對立，而是在生態系服務的概念下，讓環境、社會、經濟等面向都被涵蓋與共榮，提高國家面對各種挑戰的韌性與能力。