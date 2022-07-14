COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

因應淨零挑戰！洪申翰辦研討會　續推動自然解方

▲由生態專業社群、立委洪申翰辦公室等合作辦理的「從生態檢核到自然解方：跨領域實務挑戰」研討會將於16日於台中東海大學舉行。（圖／洪申翰辦公室提供）
▲由生態專業社群、立委洪申翰辦公室等合作辦理的「從生態檢核到自然解方：跨領域實務挑戰」研討會將於16日於台中東海大學舉行。（圖／洪申翰辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-14 14:58:26

由生態專業社群、立委洪申翰辦公室等合作辦理的「從生態檢核到自然解方：跨領域實務挑戰」研討會將於16日於台中東海大學舉行，期盼透過生態檢核及相關環境治理作法上的溝通經驗，進一步探討交流自然解方後續推動與實踐的路徑及方法，以回應目前國家於經濟發展、環境治理、公共工程執行與生態環境間權衡的挑戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣河溪網召集人廖桂賢老師表示，聯合國大會通過將2021-2030年訂為「生態系修復十年」，號召全球保育和修復各地的生態系，以因應氣候變遷、造福人類和自然，實現全球永續發展目標。而透過維護、修復、管理生態系，使其發揮各類生態系功能與服務的「自然解方 (nature-based solutions, NbS)」已被全球視為因應氣候變遷與處理永續發展挑戰的重要解決方案，並強力推動。

生態友善聯盟李玲玲教授表示，目前自然解方的推動上常和生態檢核混為一談，生態檢核是消極減輕公共工程對自然生態系造成之負面影響，而自然解方則是積極借重自然生態系原有的過程、功能以解決永續發展、氣候變遷減緩與調適及淨零排放等重要國家目標所遭遇之困難與問題。

生態專業技術服務商業同業公會理事長黃于玻表示，生態檢核仍有因工程及生態專業領域人員對同一方案的解讀落差及跨領域溝通不良，使原本立意良善的推動方案與預期目標有很大的落差。而自然解方推動需著眼於較大的空間尺度－如流域或集水區－以進行有效的系統整合，其實施尺度往往大於單一機關權限。在臺灣的公部門環境治理分工中，跨機關於流域或空間的積極合作目前仍在起步階段，因此在機關、規範間的分工與協調，應須積極投入整合工作。為面對上述挑戰，無論是推動「生態檢核」或「自然解方」，皆需透過跨部門及跨專業協同合作，以因應國家面對永續發展所遭遇之社會挑戰。

洪申翰則強調，國家基礎建設的轉型是面對淨零的重中之重，在這之中更需要自然解方的協助。而國發會作為國家重大基礎建設審查與督導考核的角色，勢必需要盤點接下來較長尺度的時間軸裡，國家將面對的氣候風險與社會挑戰。奠基於16日產官學界首次共學研討會，接下來要一同將自然解方定位為協助國家基礎建設轉型重要的解決方案，讓環境永續與經濟發展不該是零合對立，而是在生態系服務的概念下，讓環境、社會、經濟等面向都被涵蓋與共榮，提高國家面對各種挑戰的韌性與能力。

蔣萬安稱跳電還敢漲價　洪申翰嘆：沒專業又短視的邏輯

出席世界議員西藏大會　洪申翰談氣候變遷

訪美將出席西藏大會　林昶佐、洪申翰暢談人權、國際參與

與蕭美琴、前NBA球星吃牛肉麵　洪申翰談人權：奇幻時刻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀