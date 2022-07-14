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王世堅送柯文哲「單程車票」！成全台東行醫　車號藏玄機

▲民進黨台北市議員王世堅送給台北市長柯文哲一張前往台東的單程車票。（圖／翻攝自臺北市議會YouTube）
▲民進黨台北市議員王世堅送給台北市長柯文哲一張前往台東的單程車票。（圖／翻攝自臺北市議會YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 16:08:47

台北市議會昨（13）日開議，而今天則是台北市長柯文哲卸任前最後一次施政報告。有「頭號柯黑」之稱的民進黨議員王世堅，過去每逢柯文哲施政報告或市政總質詢都會送上禮物，這次也不例外，送給柯文哲一張去台東的「單程車票」，喊出「成全柯P　台東行醫」，且車號和座位更是深具寓意，嘲諷意味十足。

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▲車票上的數字皆暗藏密碼，日期是12月25日，也就是柯文哲卸任當天，車號是881，諧音和柯P說掰掰，座位則是1車57號，對比柯文哲智商157。（圖／翻攝畫面）
▲車票上的數字皆暗藏密碼，日期是12月25日，也就是柯文哲卸任當天，車號是881，諧音和柯P說掰掰，座位則是1車57號，對比柯文哲智商157。（圖／翻攝畫面）
王世堅發言時回顧柯文哲市長任內的轉變，從柯文哲自曝市長第一年「亂當」，到第三年才穩定；再到柯文哲一開始說「把人當病人看」，現在終於把大家「當人看」，諷刺說柯文哲也算是有「很大進步」。

隨後王世堅拿出一張超大的台鐵自強號往台東車票，表示要送給柯文哲，因為柯文哲曾說過連任不成功就要去台東行醫，王世堅透露，自己當初聽到柯文哲這番心願「喜出望外」，急忙呼籲台北市民「成全」柯文哲，畢竟台東偏鄉的醫療提升刻不容緩。

王世堅指出，既然柯文哲有這樣的念頭，每一個發願都該實現，如今卸任市長「那你就去吧！」王世堅更強調車票上的數字皆暗藏密碼，可以看見車票日期是12月25日，也就是柯文哲卸任當天；而車號是881，諧音和柯P說掰掰；座位則是1車57號，對比柯文哲智商157，果真每個數字都有意義。

▲民進黨台北市議員王世堅曾於過去贈送摺疊腳踏車給柯文哲，也被柯文哲認為是他最喜歡的禮物。（資料照／翻攝北市議會直播系統）
▲民進黨台北市議員王世堅曾於過去贈送摺疊腳踏車給柯文哲，也被柯文哲認為是他最喜歡的禮物。（資料照／翻攝北市議會直播系統）
王世堅過去多次贈送柯文哲禮物，上次施政總質詢也曾贈以一面鏡子，要柯文哲「看看自己的靈魂，承認錯誤」。而在眾多禮物之中，柯文哲曾說過最喜歡的是腳踏車。（編輯：倪浩軒）

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