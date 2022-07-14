王世堅送柯文哲「單程車票」！成全台東行醫 車號藏玄機
台北市議會昨（13）日開議，而今天則是台北市長柯文哲卸任前最後一次施政報告。有「頭號柯黑」之稱的民進黨議員王世堅，過去每逢柯文哲施政報告或市政總質詢都會送上禮物，這次也不例外，送給柯文哲一張去台東的「單程車票」，喊出「成全柯P 台東行醫」，且車號和座位更是深具寓意，嘲諷意味十足。
王世堅發言時回顧柯文哲市長任內的轉變，從柯文哲自曝市長第一年「亂當」，到第三年才穩定；再到柯文哲一開始說「把人當病人看」，現在終於把大家「當人看」，諷刺說柯文哲也算是有「很大進步」。
隨後王世堅拿出一張超大的台鐵自強號往台東車票，表示要送給柯文哲，因為柯文哲曾說過連任不成功就要去台東行醫，王世堅透露，自己當初聽到柯文哲這番心願「喜出望外」，急忙呼籲台北市民「成全」柯文哲，畢竟台東偏鄉的醫療提升刻不容緩。
王世堅指出，既然柯文哲有這樣的念頭，每一個發願都該實現，如今卸任市長「那你就去吧！」王世堅更強調車票上的數字皆暗藏密碼，可以看見車票日期是12月25日，也就是柯文哲卸任當天；而車號是881，諧音和柯P說掰掰；座位則是1車57號，對比柯文哲智商157，果真每個數字都有意義。
王世堅過去多次贈送柯文哲禮物，上次施政總質詢也曾贈以一面鏡子，要柯文哲「看看自己的靈魂，承認錯誤」。而在眾多禮物之中，柯文哲曾說過最喜歡的是腳踏車。（編輯：倪浩軒）