菲律賓市長要幕僚「保持微笑」 下令：上班苦瓜臉要被罰
您有聽說過上班因為沒有保持微笑而被罰錢的經驗嗎？菲律賓一位市長阿吉雷（Aristotle “Aris” L Aguirre）下令地方政府工作人員和官員，在為公眾服務時必須「保持微笑」，若不遵守規定者將會被紀律處分。
根據《衛報》報導，菲律賓奎松省穆拉奈市（Mulanay）的市長阿吉雷日前簽署一項行政命令「微笑政策」，試圖藉此解決市府員工情緒低落的問題，該政策是市政府旗艦計畫之一，要求員工「時刻表現出冷靜與友好的氣氛，來展現地方政府的真誠。」換言之，便是要求市政府員工都需要保持微笑，如果被抓到苦瓜臉上班，將會進行紀律處分。
該命令於7月5日發布，地區政府為公眾服務時，所有部門、辦公室等單位，都應該遵守有關政策「保持微笑、冷靜氣氛」，其他細節將由人力資源部門提供，包括如何監督員工是否遵守規定，同時規定「任何被發現違犯命令的員工或官員，都應參照現行法律、政策、指導方針等，承擔行政責任」。
其實，在菲律賓時常有「特殊規定」的情況。例如菲律賓一座小城市比納洛南(Binalonan)的市長拉蒙(Ramon Mon-mon Guico III)為了打擊城市中的流言蜚語，任何被抓到在製造或傳播八卦的居民不只得繳罰款，還得撿垃圾。有趣的規定引起外國媒體報導，甚至被《華爾街日報》引述。