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回應陳時中、賴清德讚揚　盧秀燕歸功團隊「用生命守護」

▲綠營大咖先後稱讚台中市防疫成績，盧秀燕今強調是整體團隊的功勞。（圖／台中市政府提供，2022.07.14）
▲綠營大咖先後稱讚台中市防疫成績，盧秀燕今強調是整體團隊的功勞。（圖／台中市政府提供，2022.07.14）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-14 16:11:09

「藍營一姐」台中市長盧秀燕民調居高不下，不僅即將參選台北市長的衛福部長陳時中，公開讚揚她對防疫的貢獻「歷史會記上一筆」，連副總統賴清德也曾公開讚譽市府的防疫成績。對於綠營大咖的肯定，盧秀燕不居功，強調兩三年來市府全體同仁用生命守護這城市，若稍微有點成績，也是官民共同努力的成果。

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民進黨六都選舉佈局已完成，參選台北市長的陳時中，前天（12日）在新書《戰疫堡壘》發表會中公開感謝盧秀燕，提到當年武漢包機要返台，找不到場所入住檢疫，他去拜託台中市長盧秀燕，盧義無反顧扛下，「我能體會地方政府的壓力，但歷史上是會記上一筆的。」

參選下屆台中市長的立法院副院長蔡其昌，同一天也舉行「日日台中款」新書發表會，還找來總統蔡英文站台，卻遇到戰友公開感謝對手的糗事，外界指陳時中參選的起手式「連結對象錯誤」，令黨內人士尷尬不已。

▲台中市雖曾應變不及引爆兒童疫苗之亂，亡羊補牢後仍衝出施打率六都冠軍的好成績。（圖／台中市政府提供，2022.07.14）
▲台中市雖曾因應變不及引爆兒童疫苗之亂，亡羊補牢後仍衝出施打率六都冠軍的好成績。（圖／台中市政府提供，2022.07.14）
但這尷尬已非台中之戰頭一遭，副總統賴清德5月29日訪視台中市中央公園快篩站與給藥得來速，也是脫稿演出，細數台中市政府團隊防疫成效、讚揚疫苗覆蓋率高過全台平均值，當時蔡其昌也全程陪同。

對於綠營大咖頻頻讚美，盧秀燕今（14日）受訪時，先是感謝賴清德、陳時中的肯定，接著強調台中的防疫成績，來自「非常認真的市府團隊全體同仁，這兩三年以來用生命在守護這城市」。她說台中人素質非常高，防疫成績是官民共同努力的成果，這場戰疫還沒結束，未來她會帶領團隊更加認真守護台中。

▲台中市開設不少快打站，鼓勵民眾施打疫苗。（圖／台中市政府提供，2022.07.14）
▲台中市一年多來開設不少快打站，鼓勵民眾施打疫苗。（圖／台中市政府提供，2022.07.14）
不只陳時中、賴清德，早在民進黨立委林靜儀5月初確診、2小時拿到PCR結果，被朱學恒酸「這就是特權」時，林靜儀回「在台中真的不必排很久」，即曾引發一波論戰，挺綠網友甚至質疑林「在幫盧秀燕宣傳政績嗎」？

盧秀燕執政刻意淡化國民黨色彩，民調居高不下，防疫成績尤其為她加分不少。一名綠營幕僚透露，盧秀燕的防疫表現雖稱不上100分，但的確四平八穩，即使盧團隊偶爾因應變不及出錯，整體而言仍是瑕不掩瑜。加上台中人一向不喜牙尖嘴利型的批評，以致綠營在防疫議題上，一直討不了好。

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