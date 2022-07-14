回應陳時中、賴清德讚揚　盧秀燕歸功團隊「用生命守護」

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參選下屆台中市長的立法院副院長蔡其昌，同一天也舉行「日日台中款」新書發表會，還找來總統蔡英文站台，卻遇到戰友公開感謝對手的糗事，外界指陳時中參選的起手式「連結對象錯誤」，令黨內人士尷尬不已。
但這尷尬已非台中之戰頭一遭，副總統賴清德5月29日訪視台中市中央公園快篩站與給藥得來速，也是脫稿演出，細數台中市政府團隊防疫成效、讚揚疫苗覆蓋率高過全台平均值，當時蔡其昌也全程陪同。
對於綠營大咖頻頻讚美，盧秀燕今（14日）受訪時，先是感謝賴清德、陳時中的肯定，接著強調台中的防疫成績，來自「非常認真的市府團隊全體同仁，這兩三年以來用生命在守護這城市」。她說台中人素質非常高，防疫成績是官民共同努力的成果，這場戰疫還沒結束，未來她會帶領團隊更加認真守護台中。
不只陳時中、賴清德，早在民進黨立委林靜儀5月初確診、2小時拿到PCR結果，被朱學恒酸「這就是特權」時，林靜儀回「在台中真的不必排很久」，即曾引發一波論戰，挺綠網友甚至質疑林「在幫盧秀燕宣傳政績嗎」？
盧秀燕執政刻意淡化國民黨色彩，民調居高不下，防疫成績尤其為她加分不少。一名綠營幕僚透露，盧秀燕的防疫表現雖稱不上100分，但的確四平八穩，即使盧團隊偶爾因應變不及出錯，整體而言仍是瑕不掩瑜。加上台中人一向不喜牙尖嘴利型的批評，以致綠營在防疫議題上，一直討不了好。