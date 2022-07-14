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衰捲不倫案近1年！許藍方幾經煎熬吐心聲：不再上訴了

▲許藍方捲進不倫案近一年，決定放下不上訴了。（圖／許藍方FB）
▲許藍方捲進不倫案近一年，決定放下不上訴了。（圖／許藍方FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-14 16:30:232022-07-14 17:08:17

擁有「最美博士」封號的許藍方，去年因為亮麗外型和豐富性學知識，以知性風美女形象，異軍突起成為綜藝節目熱門邀約對象，更接下東森節目主持棒，事業風光大好之際，卻因一樁不倫戀指控被迫請辭，元配將她一狀告上法院。日前官司宣判，許藍方必須賠償50萬元，對於是否上訴證清白，內心煎熬許久的她，向《NOWnews今日新聞》吐露心聲：「基本上不會再上訴，畢竟時間、精神的耗損都很大，專心工作賺錢吧！」

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▲許藍方決定不上訴，就當買了個教訓。（圖／許藍方FB）
▲許藍方決定不上訴，就當買了個教訓。（圖／許藍方FB）
許藍方與案件當事人相識許久，原本想開設諮詢點複合式診所，對方表示能幫忙介紹廠商，她認為對工作有幫助，開始互有來往，雖然並無交往、肢體接觸、或傳送情色圖片等事，卻因深夜傳訊時間及內容，引起元配不滿，在法律層面上造成損害，又是名人身分，賠償金額較一般案件來得高。

官司結果出爐，許藍方剛收到判決書，這一年心情幾經起伏，如今終能淡定表示，法官判決很公正，只是就證據面來說，50萬金額確實有點高。其實藝人酬勞不如外想像的多，她曾經付完律師費用，代言或通告費用尚未結算之時，導致戶頭一度只剩7,000多元，目前每個月開支約4、5萬元，未來只要努力賺錢就能償還。

▲許藍方每個月開銷約4、5萬元。（圖／許藍方FB）
▲許藍方每個月開銷約4、5萬元。（圖／許藍方FB）
選擇不再上訴，亦即設立停損點，不要再虛耗時間、金錢，這一年來，不倫官司讓她陷於泥沼，無法邁開大步走，如今官司結束，她就當學到教訓，也可以重頭開始，只是對於感情事仍多躊躇，《小姐不熙娣》節目為她相親尋覓好對象，事後男方約她去露營、戶外走走，許藍方卻擔心一口答應，會感覺太主動，對於男女之事更加小心翼翼。

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