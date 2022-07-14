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集雅社4大購物指南、3大優惠　生日慶優惠汰換新趁現在

▲全台最大百貨家電通路集雅社家電規劃師建議，民眾可以從「風格、空間、成員、習慣」4大面向作家電的購買指南。（圖／品牌提供）
▲全台最大百貨家電通路集雅社家電規劃師建議，民眾可以從「風格、空間、成員、習慣」4大面向作家電的購買指南。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-07-14 18:00:00

後疫情時代，民眾拉長待在家的時間已成常態。對於居家品質更加重視，然而面對網路上爆炸的資訊量，如何在預算下選購符合兼具家人嚮往功能和既有習慣的新家電，對忙碌的上班族來說可真是個難題。全台最大百貨家電通路集雅社家電規劃師建議，民眾可以從「風格、空間、成員、習慣」4大面向作家電的購買指南，同時也提醒民眾可趁一年一檔的生日慶期間(7/15-8/21)，把握集雅社推出的「滿額折價」、「1+1組合購」、「集雅社會員專屬優惠」3大優惠！讓有需求的民眾搶折扣不用等到週年慶檔期，還能同時享有百貨年中慶及父親節優惠將家中家電汰舊換新。

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▲集雅社家電規劃師表示，買家電需參考「風格、空間、成員、習慣」4大面向。（圖／品牌提供）
▲集雅社家電規劃師表示，買家電需參考「風格、空間、成員、習慣」4大面向。（圖／品牌提供）
每個家庭對於購買家電的考量都不一樣，以烤箱來說，多功能的蒸烤爐適合廚房空間有限，但追求靈活料理的年輕家庭。但相對的，對子女已離巢的長輩來說，傳統功能的廚房家電，可能反而更符合他們的使用習慣。集雅社因此貼心提供免費家電規劃師服務，可至全台門市洽詢，專業規劃師將依照4大面向給予客製化的規劃建議。

第1面向「風格」

現代家電外型設計都更趨向美型，搭配居家裝潢的不同取向，可以展現更多的居家風格，例如SAMSUNG美學電視除了可根據不同心情變換畫框，關機更可呈現藝術畫作，讓電視不只是實用家電，更是賞心悅目的藝術品，現正購買指定尺寸美學電視搭配聲霸，最高省1萬元。

第2面向「空間」

家電的選擇不僅只是體積大小，連居家的格局設計和動線都需要考量進去，才能最完善利用空間並讓家電達到最大功效。譬如挑選冷氣許多人更只有考量到坪數，沒有評估到是否有邊間、西曬、挑高、頂加鐵皮屋而選擇了錯誤的噸數，這時就更需要家電規劃師的詳細評估，才能針對需求進行貼身打造的建議。西曬的房子在夏日下班前，預先使用LG IoT智能空調，利用內建WiFi遠端用手機APP控制雙迴轉變頻壓縮機，預先降溫讓回到家就能享受舒適氣溫，既節能又省電，還兼顧高效率！

第3面項「成員」

二人小家庭、小孩人數、長輩是否同住，需求都大不相同。如果是三代同堂家庭，需要囤積大量蔬果，肉類食材，就可以選擇有新鮮急凍結PANASONIC變頻六門冰箱，鎖住美味，保持新鮮水潤。近期線上影音平台盛行，因應主婦、長輩宅家追劇需求，希望有清晰畫質，便可選購SONY X95K電視，現在購買註冊送統一超商商品卡，集雅社再獨家贈全聯禮券，現在買最優惠！

第4面項「習慣」

延續家中不同的成員組成，還要考慮到每位家人的使用習慣，例如做家事頻率、外食或自煮、主要休閒是居家運動還是影音娛樂等。若是愛追劇的女性，在家中煮飯、清潔有著能跟著移動看劇的LG閨蜜機，走到哪都能享受大螢幕畫質。且受疫情影響，在家自煮用餐頻率高，相對需清洗大量碗盤，可利用LG四方洗蒸氣洗碗機，在享受美食之餘，一次洗淨成堆碗盤，減去收拾辛勞，擁有更寬裕的時間可以享受生活。

專業的建議再搭配優惠讓讓消費者在購買家電更物超所值，省去比價跟蒐集各種龐雜資訊的困擾，在集雅社生日慶期間購買電視、冰箱、洗衣機等指定商品滿2萬折1千元，且為了符合串流平台崛起、各新世代遊戲機推陳出新，民眾家中影音娛樂需求提升，購入音響、家庭劇院等指定商品滿1萬即可折1千。搭配家電規劃師評估需求後也可享LG、SAMSUNG、PANASONIC、HITACHI 1+1組合購，最高可下殺4萬元。

不僅各項大型家電優惠超下殺外，集雅社也提供各項獨家優惠及贈品，購買後登錄再送精美回函禮，讓汰舊換新更滿足各式需求。不僅購物享折扣，集雅社更推出專屬會員優惠，綁定集雅社[email protected]不限消費金額可獲得50點line points、集雅社會員可以會員點數10點線上參與小遊戲，完成遊戲即有機會抽話題商品LG風革機、閨蜜機及耳機，總值高達12萬元以上。

▲集雅社7/15-8/21生日慶，推出滿額折扣、1+1組合購、會員點數抽大獎等活動。（圖／品牌提供）
▲集雅社7/15-8/21生日慶，推出滿額折扣、1+1組合購、會員點數抽大獎等活動。（圖／品牌提供）
集雅社7/15於微風本館開幕最新櫃點，設有豪華視聽室提供消費者頂級體驗，提供LG、SAMSUNG、Sony大尺吋新機種電視，現場更設置全台最大SAMSUNG 98吋電視及BESPOKE設計品味系列家電，以滿足注重生活品質及追求頂規商品聽需求。只要來店洽詢家電規劃師就送精美小禮，並推出微風店專屬滿額優惠，單筆消費滿1萬送5百，滿3萬送價值6千元SPA禮券。

▲集雅社7/15微風店開幕，洽詢家電規劃師即送精美小禮，更祭出滿額優惠。（圖／品牌提供）
▲集雅社7/15微風店開幕，洽詢家電規劃師即送精美小禮，更祭出滿額優惠。（圖／品牌提供）
暑假期間想汰舊換新不用撐到週年慶，集雅社生日慶由需求規劃到優惠，從頭到尾提供不同家庭解決方案，同時搭配百貨年中慶，父親節優惠讓折扣加倍！把握7/15~8/21期間至全台集雅社門市選購，為家中增添新氣象，改善生活品質就趁現在！



生日慶優惠DM：https://issuu.com/06908/docs/2022_ok_
生日慶電視廣告HITACHI冰箱篇：https://youtu.be/40mUZ7PDOrU
生日慶電視廣告SAMSUNG美學電視：https://youtu.be/KtKjsVxxJWQ
微風廣場開幕優惠：https://lihi1.cc/bQlvY

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