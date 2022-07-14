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恩恩案疑點曝！戴瑋姍、張志豪痛批：侯友宜說謊沒羞恥

▲恩恩案持續延燒，今日指揮中心再公布疑點，綠營痛批新北市長侯友宜說謊、不知羞恥。（圖／記者陳明安攝）
▲恩恩案持續延燒，今日指揮中心再公布疑點，綠營痛批新北市長侯友宜說謊、不知羞恥。（圖／記者陳明安攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-14 17:46:55

新北2歲男童恩恩染疫病逝持續延燒，指揮中心今（14）日公布調查報告中的2大疑點，包含新北市府明知有生命危險應派救護車，但119仍聯繫衛生局徵求同意；其次是衛生局稱人員均在勤，電話卻都轉語音。民進黨新北市議員戴瑋姍表示，新北市政府表示，「本府並無COVID-19個案須由衛生局評估同意才可派遣救護車之規範」，整個說法反反覆覆、自己打臉自己，侯友宜到底有沒有羞恥心？民進黨新北市議員張志豪也說，侯友宜想呼嚨過關也拜託口徑一致，用公文打臉公文真是世界奇觀。

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戴瑋姍表示，恩恩案從事發迄今，新北市的說法反反覆覆、改來改去，最新回覆指揮中心的說法，又自己打臉自己，侯友宜還要繼續說謊、甩鍋、莊肖威嗎？

戴瑋姍表示，新北市府回給指揮中心的函，首度以書面表示，「本府並無COVID-19個案須由衛生局評估同意才可派遣救護車之規範」，正式否認市府有獨步全台的政策；今天指揮中心記者會也點出，新北119在接到恩恩媽的求救時，5度聯繫不上衛生局，最後還是靠私人手機才找到人，而不是直接派車。

戴瑋姍說，如果沒有衛生局同意才能派車，消防局為什麼要一直聯絡衛生局？為什麼新北市府對這矛盾到現在還解釋不清楚，圓謊圓到前言不對後語？也因為當時衛生局與消防局間沒有聯繫專線，導致家屬與消防局多次無法撥通衛生局與中和區衛生所。

戴瑋姍說，侯友宜被問選舉話題，總愛推拖說，防疫作好才是民眾關心的事。新北防疫若有作好為何會發生延誤送醫？為什麼發生延誤送醫之後不認錯？不道歉？而是選擇對恩恩爸說謊、對市民說謊、對媒體說謊。現在連回給指揮中心的函，白紙黑字都可以直接將自己做過的事變成沒有，侯友宜到底有沒有羞恥心？新北需要有志氣的市長，而不是會吃案、會騙人的市長。

張志豪也說，不用經過衛生局，那為什麼消防局要連叩衛生局及中和衛生所？為什麼消防局一定要找到衛生單位？為什麼消防局要向衛生局通知個案資料？為何消防局和醫院端堅持要找到衛生局才能派車？ 用公文打臉公文，也是一大奇觀！想呼嚨過關也拜託口徑一致。

張志豪也說，不用經過衛生局，為何衛生局同仁還要提供自己的手機？更讓人想掬一把淚的是，新北市公務員還要提供私人手機耶，侯友宜口口聲聲說「有專線，準備好了，超前部署，中央都不聽我的」，原來侯友宜口中的專線，竟是同仁的私人手機？

民進黨新北市議員參選人顏蔚慈也說，請問侯友宜，你知道原來恩恩爸叫救護車，根本就不用經過衛生局嗎？請問侯友宜，如果真是如此，你的衛生局為何要讓消防單位等81分鐘才能派出救護車？再問侯友宜，到底哪個說法才是真相？

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