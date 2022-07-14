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斥侯友宜「吃果子砍樹頭」綠揭：林佳龍替新北爭26億預算

▲民進黨表示，林佳龍曾爭取26億預算協助新北，侯友宜團隊不該「吃果子卻砍樹頭」，帶頭扭曲事實。（圖／記者林調遜攝）
▲民進黨表示，林佳龍曾爭取26億預算協助新北，侯友宜團隊不該「吃果子卻砍樹頭」，帶頭扭曲事實。（圖／記者林調遜攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-14 18:06:102022-07-14 18:47:15

新北市長侯友宜與侯市府官員近來持續猛攻民進黨新北市長參選人林佳龍，甚至表示林口、五股交流道與林佳龍「沒有關係」，引發論戰。民進黨今（14）日晚間透過臉書表示，林佳龍曾爭取26億預算協助新北，這是不爭事實，林佳龍擔任交通部長期間，對於新北市的協助，並不會特意拿出來說，但是侯友宜團隊不該「吃果子卻砍樹頭」，帶頭扭曲事實。

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民進黨表示，侯友宜為了選舉，讓新聞局長張愛晶用行政資源抹黑林佳龍 ，民進黨要嚴正澄清，林佳龍在擔任交通部長期間，曾大力協助新北市爭取中央預算，改善新北交通問題，侯友宜都曾感謝過林佳龍的協助，難道都忘了？

民進黨指出，2020年9月林佳龍前往林口交流道視察時，當場指示高公局要積極替新北市尋求解方，增設林口交流道的北入匝道。林佳龍甚至要求高公局不惜自拆部分鄰近交流道的辦公廳舍，也要找出路廊。當時評估需要19億餘元的工程預算，也由國道基金負擔。

另外，林佳龍擔任交通部長時，核定五股交流道改善工程計畫，補助新北市7億多的預算，林佳龍擔任交通部長期間，對於新北市的協助，並不會特意拿出來說，但是侯友宜團隊不該「吃菓子卻砍樹頭」，由張愛晶帶頭扭曲事實。

民進黨表示，張愛晶不做功課，連侯友宜感謝過誰都不清楚，是失職的發言人。奉勸侯友宜要鎖緊團隊螺絲，林口交流道已經流標了8次，五股交流道的用地也還沒有取得，與其一直潑髒水，不如趕快把地方政府該做的事做好。

對此，張愛晶回應說，民進黨又為了選舉 ，不問是非， 做人身攻擊。據理、據事實，為市政辯護是市府發言人的天職 ; 做梗圖、混淆事實，沒人搶得走民進黨的專利。至於龐大預算取之於民，本來就應該用之於民， 不是哪個高官施捨給人民的，民進黨也就無須拿來說嘴。

張愛晶說，請民進黨回顧，交通部當年未先顧及林口居民的需求，厚此薄彼，跳過林口，替桃園市規畫高速公路南出往桃園的匝道。新北市發現後據理力爭主張林口交流道應當一併討論南出北入，交通部均不採納。109年9月9日林佳龍在交通部任內，前往林口交流道視察時，侯友宜於現場強烈表達對交通部厚此薄彼的作法無法接受，力主應當全面檢視。林口交流道改善工程在110年7月核定建設計畫時，林佳龍當時已經離開交通部。不知和林佳龍有什麼直接關連性？

張愛晶批評民進黨忽視事實，忙著搶功。「連林口交流道工程發包流標問題的主辦方都搞錯了，究竟是誰沒做功課，是誰扭曲事實？」


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