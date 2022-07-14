斥侯友宜「吃果子砍樹頭」綠揭：林佳龍替新北爭26億預算

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民進黨指出，2020年9月林佳龍前往林口交流道視察時，當場指示高公局要積極替新北市尋求解方，增設林口交流道的北入匝道。林佳龍甚至要求高公局不惜自拆部分鄰近交流道的辦公廳舍，也要找出路廊。當時評估需要19億餘元的工程預算，也由國道基金負擔。
另外，林佳龍擔任交通部長時，核定五股交流道改善工程計畫，補助新北市7億多的預算，林佳龍擔任交通部長期間，對於新北市的協助，並不會特意拿出來說，但是侯友宜團隊不該「吃菓子卻砍樹頭」，由張愛晶帶頭扭曲事實。
民進黨表示，張愛晶不做功課，連侯友宜感謝過誰都不清楚，是失職的發言人。奉勸侯友宜要鎖緊團隊螺絲，林口交流道已經流標了8次，五股交流道的用地也還沒有取得，與其一直潑髒水，不如趕快把地方政府該做的事做好。
對此，張愛晶回應說，民進黨又為了選舉 ，不問是非， 做人身攻擊。據理、據事實，為市政辯護是市府發言人的天職 ; 做梗圖、混淆事實，沒人搶得走民進黨的專利。至於龐大預算取之於民，本來就應該用之於民， 不是哪個高官施捨給人民的，民進黨也就無須拿來說嘴。
張愛晶說，請民進黨回顧，交通部當年未先顧及林口居民的需求，厚此薄彼，跳過林口，替桃園市規畫高速公路南出往桃園的匝道。新北市發現後據理力爭主張林口交流道應當一併討論南出北入，交通部均不採納。109年9月9日林佳龍在交通部任內，前往林口交流道視察時，侯友宜於現場強烈表達對交通部厚此薄彼的作法無法接受，力主應當全面檢視。林口交流道改善工程在110年7月核定建設計畫時，林佳龍當時已經離開交通部。不知和林佳龍有什麼直接關連性？
張愛晶批評民進黨忽視事實，忙著搶功。「連林口交流道工程發包流標問題的主辦方都搞錯了，究竟是誰沒做功課，是誰扭曲事實？」