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侯友宜續爆爭議！林佳龍戰新北　民進黨派系團結力挺

▲民進黨徵召林佳龍參選新北市長，力阻爭議不斷的現任市長侯友宜連任。（圖／民進黨提供）
▲民進黨徵召林佳龍參選新北市長，力阻爭議不斷的現任市長侯友宜連任。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-14 18:39:54

民進黨正式徵召前交通部長林佳龍參選新北市長，由於民進黨內蘇系、正國會及其他派系在新北都有實力，各界關注是否能夠整合，團結支持正國會掌門人林佳龍。知情人士向記者透露，最受矚目的蘇系大咖立委蘇巧慧、吳秉叡等人在黨中央拍板新北市長人選後，第一時間就發文力挺，另林佳龍前往新北出席的黨職交接活動，蘇系也大力支持，這都代表蘇系團結支持林佳龍，相信民進黨在新北一定能夠團結勝選。

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新北市長侯友宜爭議不斷，民進黨經過黨主席蔡英文與選對會再三思量，最終確定徵召學經歷完整的林佳龍出戰年底新北市長選舉，起手式與侯友宜針對市政議題多所交鋒，獲得極高關注。

然而，新北市幅員遼闊，基層組織複雜，林佳龍到新北之後，各界關注民進黨各派系是否順利整合，團結力挺林佳龍。

黨內人士透露，侯友宜即使爭議不斷，但現在民調不低，「民進黨唯有團結才會勝選，所以當然會團結」。

該人士表示，林佳龍要被提名之時，蘇巧慧等人就前去其臉書留言，另林佳龍被提名後，蘇系也都立刻發文，呼籲新北市民「眼睛擦亮」，團結支持林佳龍。

另名知情人士則表示，外界可能揣測各派系會在新北有所競合，但民進黨的DNA就是團結對抗「外敵」，沒有誰卡誰的問題。「這場選舉不好打，團結都不一定會贏了，誰會不團結？」。

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