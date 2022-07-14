恩恩案疑點曝！林佳龍辦公室轟：侯友宜別再騙、拗、瞞
針對中央疫情指揮中心今日公布新北「恩恩」案的就醫調查報告，並指出新北市報告仍有3點問題說不清楚，新北市議員、林佳龍競選辦公室發言人李坤城晚間表示，新北市政府目前提出的資料證明了的確有延誤恩恩就醫的事實，請新北市長侯友宜不用再等到司法或監察院的調查，應該真心誠意立即向恩恩爸及社會大眾道歉，不要繼續再「騙、拗、瞞」下去了。
李坤城表示，從新北市提交的資料來看，衛生局和消防局又在互踢皮球了。因為消防局曾打電話到雙和醫院，但雙和醫院說必須有衛生局同意才能送人過去，所以消防局才一直找衛生局，但市府現在又否認有所謂的「須由衛生局評估同意才可派遣救護車」，如果沒有這個規定，消防局何必一直打給衛生局，這顯然不合常理。李坤城說，市府至今仍然說不清楚，硬抝都是照中央規定，但如果有按照中央的規定，就應該直接派車至醫院。
李坤城指出，市府的報告也證明了「衛生局和消防局之間沒有聯繫專線」，最後還是用衛生局同仁的私人手機來跟醫院聯絡。李坤城說，如果衛生局與消防局、醫院之間有聯絡專線，還需要用到私人手機來聯絡嗎？侯友宜每次都喊新北市「超前部署」、「都準備好了」，結果連最基本的專線都沒有設置，光是這一點，就延誤多少就醫時間，侯友宜就應該向恩恩爸道歉。
李坤城強調，新北市政府每次交資料都避重就輕，像擠牙膏式的壓一點交一點，但是從今天公布的報告來看，新北市政府已經有延誤就醫的事實，侯市長應該像個漢子一樣，承擔政治責任，向恩恩爸道歉，也要立即公布市府所有內部調查資料，讓恩恩案早日還原真相。
李坤城沉痛表示，恩恩案是令人不捨的事件，一個孩子的離開，竟至今等不到真相，握有關鍵的證據的侯友宜，難道沒有基本的同理心？他呼籲侯友宜誠心面對恩恩案，誠心面對是為了在制度面上進行改革，阻止憾事再發生。