柯志恩批高雄霸凌成案數高　精神專科醫師發文這樣說

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林耕新說，他記得第一次調查會議，20幾人從早上7:30開到下午2:00，有少年隊、校方代表、家長、受害學生家屬、教育局代表⋯，因為牽涉學生太多（高達十位左右）一一訪談後續又開了多次會議，終於達成共識。
那個案例後，一群專家用最嚴謹且專業的態度面對每件被通報校園霸凌案，由於具備強大公信力，案量蜂擁而至，也就是柯志恩說的案量特別多，這群專家近乎義務在疫情期間隨時開線上會議、相關人士接受訪談（逐字稿）、不斷地深入調查，完成一份份專業報告，達到勿縱勿枉的目標，並儘可能讓拿到報告的雙方沒話說。
林耕新指出，柯志恩問「陳其邁市長，你有沒有意識到高雄霸凌問題有多嚴重？」答案是「他不只有意識到，還是全國第一個嚴肅看待霸凌案而責成醫師、律師組成府級調查小組，主動介入學校（不諱言，以往全台學校確實多採息事寧人態度處置），自此高雄市各級學校莫不繃緊神經，生怕府級委員主動調查，沒人敢再「吃案」，這就是柯志恩批評高雄成案數竟「一支獨秀」的原因之一。
另外，柯志恩建議系統性反霸凌課程，由學生扮演加害者、受害者及目睹者角色，林耕新則認為，教育博士提出的意見他不敢評論，只能意會柯大概是在說「同理心」，同理心訓練正好是精神科的專業，他也沒看過要模擬一個打人、一個被打，還要一個看人家被打，這樣才會有「同理心」，最後，要補足輔導人員的問題，這個連小學生都知道，如何補？經費在哪裡？隨便問問就好，「其邁市長已經都跳到律師醫師的等級，妳還再講增加輔導人員？」。