大毒梟成緬甸首富　東南亞版「絕命毒師」羅星漢

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羅星漢祖籍江西，1934年出生於緬甸北方鄰近中國的果敢，家境清寒，緬文名字叫「畏蒙」，而中文名是「羅星漢」，是就讀於國民黨九十三師殘軍在果敢開辦的反共軍事學校時取的。其實當初取的是「羅興漢」，後來才將興改為星。從軍校畢業後，羅星漢進入果敢楊氏土司所屬的武裝自衛隊擔任分隊長，後來成為土司楊振材的妹妹、人稱「楊二小姐」楊金秀所率領的馬幫隊長，還曾因為帶領人員星夜突襲，救出楊二小姐而聲名大噪。
1949年中共建政後厲行禁毒，使中南半島和東南亞的百萬煙民喪失了鴉片來源。在這個情況下，與中國雲南氣候、水土相同，所製成品與雲南名貨「雲土」質量相若的果敢，就因緣際會成為重要的鴉片產地。當時，羅星漢亦順勢率領馬幫在緬甸和泰國之間販運鴉片，後來也在此期間，他娶了雲南耿馬人張小菀為妻。
羅星漢接著自立門戶，在果敢地區辦起了武裝護鏢，專門替鴉片商人長途販運充當保鏢，因為果敢地區是當時緬北主要的鴉片集散地，他的鏢局生意越來越紅火，個人勢力就越來越大，不但擁有數千匹騾馬的馬幫從事毒品販運，還自建海洛因提煉工廠，建立起產銷網路，進而成了金三角地區第一代「鴉片大王」。
前半生是鴉片大王的他，後半生開始洗白，創立公司成為緬甸的大資本家。然而西方國家仍一直認定羅星漢與其子羅秉忠於1990年代成立的「亞洲世界（Asia World）」公司只是煙霧彈，實際上還在經營著毒品生意。
本來羅興漢跟緬甸政府有合作關係，甚至用賺來的大筆鈔票來支撐當時的緬甸軍政府，緬甸軍政府則投桃報李，特許羅氏父子包攬許多政府大工程，包括仰光國際機場、仰光港口營運、建造公路，以及中、緬合資穿越緬甸、從印度洋直達雲南的油氣輸送管道，皎飄深水港以及2011年9月30日遭緬甸總統登盛叫停的密松水電站，都是「亞洲世界」參與的項目，背後龐大的利潤可想而知。「亞洲世界」因此在很短時間內茁壯成緬甸數一數二的大公司，如今「亞洲世界」擁有六萬多名員工，是緬甸五大集團之一，羅興漢身後的家族也一躍成為緬甸首富。
1960年，果敢原土司楊振材反抗緬族軍政府，軍政府所採取的對策則是「以果制果」，利誘羅星漢組織自衛隊與果敢革命軍對抗，聰明過人又識時務的羅星漢立刻應允，領導軍隊擊垮果敢革命軍，革命軍首領楊振聲退入泰國，另一支彭家聲的軍隊則退入中國。當年國民黨軍大陸兵敗後由雲南潰至「金三角」，一度控制著「金三角」的鴉片生意，也成了「金三角」第一支以軍護毒、以毒養軍的武裝販毒力量。
當時，緬軍無力對付國民黨軍，於是又沿襲當年利用羅星漢對付果敢革命軍的老方法，採取「以華制華」，羅星漢則乘勢獻策，由他出任從事鴉片生意的「孟洞公司」老總，接著嘗試孤立擊破每個殘軍。羅星漢親自發信給剩餘的國民黨軍，「我奉命追剿你們，但我不想發生衝突，希望你們馬上離開。」一個月後便平息另一支武裝勢力。
六、七零年代，羅星漢和坤沙在緬北各據一方，也偶而駁火，兩人後來都被緬甸政府招降，軟禁在仰光。坤沙到仰光之後，直至病逝都沒有更大作為，而羅星漢則放下鴉片，率領兒女改做生意。
他的人生角色曾經是軍人、大毒梟、企業家和大富豪，比電影還精彩，大半生都活在槍林彈雨之下。除此之外，他還熱衷於教育事業，羅星漢1956年小學剛畢業就當上了果敢縣大東山區教育組長，負責二十多個學校。1965年時緬甸排華，關閉華校，羅星漢卻另闢蹊徑，以果敢前進委員會名義向緬甸官員提出發展地方教育的要求，理由是「國家中心文化要維護，民族固有文化要保留」，向緬甸政府提出發展地方教育的要求，興辦「果文」學校，當時敢跟政府大聲叫板的人，只有資助整個國家大量財富的羅星漢能有這般的底氣。
羅星漢的大名不僅威震金三角，而且成為當時聞名世界的大毒梟，更變成了西方媒體報導中的「鴉片將軍」，美國也想懸賞捉拿他。對於這一點，羅星漢總是輕描淡寫地說，「美國人要怎麼說，就隨他們吧。」優雅中帶著霸氣，是羅星漢相當吸引人的特質之一。
不過，羅星漢經營毒品生意使得緬甸政府遭受來自國際反毒的壓力，再加上他的部隊未解決緬共在北部山區割據的問題，緬甸政府於是決定翻臉，打算解散他的部隊。羅星漢堅決不從，帶領部隊退入泰國。後來在國際合作之下，羅星漢於1973年在泰北被誘捕後轉交給緬甸政府。緬甸政府判他無期徒刑，關入惡名昭彰的仰光英盛監獄。
當年判決的理由是「叛國」而不是販毒，主要的原因就是，他的販毒是緬甸政府默許的。但羅星漢在獄中也頗受禮遇，有自己的牢房，還可以派遣獄卒去幫他買東西。在獄中的羅星漢也並未閒著，他上書當時的總統尼溫，建議由他協助招降各路少數民族叛軍，結果獲得採納。羅星漢也不負所託，計劃執行成功，立下功績，終於在1980年時通過大赦獲得釋放。出獄後他才決心創立公司，逐漸洗白。
過世之前的十多年，羅星漢其實已是退休狀態，平日不太見客，「亞洲世界」也完全交由羅秉忠打理，不過如果見客，一定會有禮貌且謙遜地送人到門口，頗有幫派大佬的風範。羅星漢晚年甚為低調，辦學卻不遺餘力，特別是在上緬甸臘戌、果敢一帶，聲望很高，很受愛戴。他一生有過無數頭銜，但他最愛的是「緬甸果敢民族文化總會永遠榮譽主席」，且非常喜歡被人稱呼「羅主席」。
對於前半生的大毒梟生涯，羅星漢在晚年反思中不諱言確實對社會有危害，但仍不忘強調當時要以果敢人的生存放在第一位，「為了生存，其他的事情皆可不顧」。他也多次強調自己是「第一個提出禁毒」的地方領袖，多次在果敢老街公開焚燒毒品，並請國際組織和國家領導人參觀。
最終羅星漢並非死在沙場上，他退隱後一直居於仰光市的豪宅，2013年7月6日晚間因腹瀉引發心肌梗塞去世，享年78歲，結束了跌宕起伏的一生。雖然羅星漢在2013年逝世，然而他身後的家族仍經營「亞洲世界」，到如今依然是緬甸的名門望族，而他的一生比電影還要精彩，是貧窮子弟翻身成慈善富豪的傳奇故事。