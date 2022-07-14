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板橋3男1女埋伏網咖擄人　全因Omega聯名Swatch登月錶

▲4名犯嫌為了OMEGA與SWATCH登月錶，前往網咖將收款卻買不到錶的楊男擄走，最終在板橋街頭全被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲4名犯嫌為了OMEGA與SWATCH登月錶，前往網咖將收款卻買不到錶的楊男擄走，最終在板橋街頭全被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 20:23:462022-07-14 21:44:43

新北市板橋區一位28歲的楊姓男子，受人委託購買Omega聯名Swatch登月錶，疑似因沒買到卻又拖延退款，導致買方不爽，共3男1女前往網咖攔截擄人，要求楊男還錢。楊男父親報警求助，警方順利在板橋街頭將4嫌壓制逮回，由於犯嫌被警察包圍時，還拒捕並開車衝撞警方，全案將依妨害自由及妨害公務罪嫌移送。

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▲4名犯嫌為了OMEGA與SWATCH登月錶，前往網咖將收款卻買不到錶的楊男擄走，最終在板橋街頭全被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲4名犯嫌為了OMEGA與SWATCH登月錶，前往網咖將收款卻買不到錶的楊男擄走，最終在板橋街頭全被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）
據了解，楊男與委託買錶的其中一位35歲的吳姓男子認識，雙方之前就有交情，因此吳男才與其餘3人籌款委請楊男買錶。不料楊男沒有買到手錶，又不將貨款退還，4人於是憤而到萬華一間網咖內，將楊男擄走。

4人將楊男押回楊男位於板橋的住家，要楊男還錢。楊男父親得知後報警求助，楊父並與4人約定在板橋區民權路見面，警方則伺機埋伏抓人。員警於今（14）日凌晨2點44分，在街上攔查4位犯嫌的轎車，不料4嫌見到警方仍想逃逸，還欲駕車衝撞，所幸警方閃避即時，最終強勢破窗將人壓制逮回。

全案將依妨害自由及妨害公務罪嫌移送，除了當場被逮的4嫌外，還有一位仲姓男子也是涉案關係人之一，警方將循線通知到案說明。（編輯：倪浩軒）

▲外觀直逼原型登月錶，「MISSION TO THE MOON」以灰色錶殼搭配黑色錶盤重現經典。（圖／OMEGA提供） ▲Omega聯名Swatch的登月錶系列超夯，深受民眾喜愛。（圖／OMEGA提供）

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