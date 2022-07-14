J女郎「大媽樣」登熱搜！「花2年狂減20KG」對比照曝光
大陸演員李心艾，曾在周杰倫電影「天台」中演出女主角，還獲得「J女郎」封號，但她在2020年時候，曾因為「爆肥照」而登上微博熱搜，當時她還自嘲「我就是胖得不行了，你們要監督我減肥」；如今事隔兩年，她在近期就曬出最新影片，不僅成功變瘦，還有人認為她簡直瘦成「皮包骨」，驚人的對比模樣也引起網友討論。
大陸演員李心艾在2020年暴增20公斤，掀起網友的討論，自此之後她便開始積極瘦身，曾在2020年11展現減重成果，就已經明顯消風，隔年1月更透露自己體重已經降到60.55公斤。近期她又持續分享自己的減肥生活日常，就有眼尖的網友發現，她不僅身形變得更加消瘦之外，就連臉蛋也變成Ｖ臉，露出的四肢也纖細到骨頭很明顯。
用不到兩年時間，體型從豐腴到消瘦，而她今年5月也曾分享瘦身心得：「關於身材管理這件事...沒啥可焦慮的，行動起來就行了。」不過因為前後對比實在相差太大，也意外掀起網友討論，直呼「你真的厲害，想胖就胖想瘦就瘦」、「瘦了好多，厲害了」、「天呀，真的瘦回來了」、「看著看著就瘦下來了，真的好有毅力」，也有不少網友敲碗李心艾傳授瘦身方法「開直播教瘦身，指定能火」、「想知道怎麼瘦下來的」、「怎麼瘦的」。