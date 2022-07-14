許藍方被打臉？腥夫承認上摩鐵約會　她經紀人回應了

「最美博士」許藍方捲入不倫戀，日前法院宣判賠償50萬，她在臉書發表5點聲明，明確表示與男方並未展開交往，沒有性愛影片或親密自拍，且元配提交的照片證據並非本人，但願尊重法院判決，讓此事告一段落。今（14）日該案元配劉小姐透過媒體曝光判決書內容，指康姓醫師表示曾與許一起去汽車旅館約會，《NOWnews今日新聞》詢問許藍方經紀人，遭到其否認。
據《鏡周刊》報導，此案男主角康姓醫師出庭證稱，他與許是大學學長、學妹關係，一度有過曖昧，他在當兵時期，許於一次懇親時突然出現，希望能進一步交往，但他並未同意。直到多年後重逢，因工作關係變熟稔，2020年9月底至同年11月中旬，他與許藍方有較親密之關係，雙方約會地點有KTV、東區酒吧、許的內湖住處及汽車旅館。
不過，許藍方僅承認深夜與學長通過電話、傳訊，彼此非常熟稔，對話涉及性學知識，尺度比較大，可能踩到元配的地雷，但雙人並無親密關係，沒有肢體動作行為。她日前接受《NOWnews今日新聞》曾透露，到KTV是和廠商一群人應酬，討論工作事宜，並非單純兩人前往。
法官認為，兩人互動逾越朋友互動分際，對原告之配偶權構成侵害。判決許藍方須賠償50萬元。她也尊重法官判決，決定努力賺錢，不再上訴引發口水戰。對於之前帳戶一度只剩7,000多元，同事也解釋當時是剛付完律師費，其他款項尚未入帳的狀態，許藍方單純說出現況，並非想要賣慘哭窮。