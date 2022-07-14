COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

許藍方被打臉？腥夫承認上摩鐵約會　她經紀人回應了

▲許藍方因為戶頭沒錢，竟無法繼續聘請律師。（圖／翻攝許藍方FB）
▲許藍方因為戶頭沒錢，竟無法繼續聘請律師。（圖／翻攝許藍方FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-14 21:11:552022-07-14 21:12:32

「最美博士」許藍方捲入不倫戀，日前法院宣判賠償50萬，她在臉書發表5點聲明，明確表示與男方並未展開交往，沒有性愛影片或親密自拍，且元配提交的照片證據並非本人，但願尊重法院判決，讓此事告一段落。今（14）日該案元配劉小姐透過媒體曝光判決書內容，指康姓醫師表示曾與許一起去汽車旅館約會，《NOWnews今日新聞》詢問許藍方經紀人，遭到其否認。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲許藍方現場直球問王少偉「有沒有喜歡我」。（圖／許藍方臉書）
▲許藍方否認曾與康醫師去汽車旅館。（圖／許藍方臉書）
據《鏡周刊》報導，此案男主角康姓醫師出庭證稱，他與許是大學學長、學妹關係，一度有過曖昧，他在當兵時期，許於一次懇親時突然出現，希望能進一步交往，但他並未同意。直到多年後重逢，因工作關係變熟稔，2020年9月底至同年11月中旬，他與許藍方有較親密之關係，雙方約會地點有KTV、東區酒吧、許的內湖住處及汽車旅館。

不過，許藍方僅承認深夜與學長通過電話、傳訊，彼此非常熟稔，對話涉及性學知識，尺度比較大，可能踩到元配的地雷，但雙人並無親密關係，沒有肢體動作行為。她日前接受《NOWnews今日新聞》曾透露，到KTV是和廠商一群人應酬，討論工作事宜，並非單純兩人前往。

▲「最美性學博士」許藍方親自赴北院出庭。（圖／記者潘千詩攝，2022.06.17）
▲許藍方親自赴北院出庭，坦承當時戶頭沒有錢聘請律師。（圖／記者潘千詩攝，2022.06.17）
法官認為，兩人互動逾越朋友互動分際，對原告之配偶權構成侵害。判決許藍方須賠償50萬元。她也尊重法官判決，決定努力賺錢，不再上訴引發口水戰。對於之前帳戶一度只剩7,000多元，同事也解釋當時是剛付完律師費，其他款項尚未入帳的狀態，許藍方單純說出現況，並非想要賣慘哭窮。

許藍方被「小三」惡名弄臭　廣告導演：男方更該檢討

衰捲不倫案近1年！許藍方幾經煎熬吐心聲：不再上訴了

許藍方被小S搜出保險套！網友質疑造假　她親揭錄影真相

獨／不倫案判賠！許藍方收入來源曝　友人：她存款沒50萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀