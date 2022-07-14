如劉邦友命案翻版！南投「行刑式槍決」5人 歹徒身影曝
南投縣草屯鎮中正路的康建生技公司，今（14）晚間6點多，發生一起4死1傷的重大槍擊案，蒙面槍手開槍全朝頭部，「行刑式槍決」震驚外界。目前，除了81歲公司創辦人賴敏男送醫搶救，其餘4人全數當場死亡。而歹徒騎車身影被監視器拍下，可以看見他頭戴帽子，身穿黑上衣牛仔褲，揹著背包用毛巾遮住脖子，喬裝非常完整，且行兇手法十分專業老練，讓人聯想到1996年的劉邦友命案。
據了解，歹徒在廠區旁農地的廁所，槍殺了賴敏男的胞弟（約70歲）、劉姓男園藝科長（約60歲），並進入廠區辦公室內，賴敏男（81歲）、賴男女兒（40歲）、張姓女員工（45歲）等3人在此受到槍擊，整起槍擊案共有兩處案發現場。
歹徒作案時蒙面，槍枝裝有滅音器，因此雖然有傳出槍響，但實際開了幾槍，仍待鑑識釐清。根據知情人士表示，歹徒的犯案手法十分老練，顯然是專業級的槍手。
而這起槍擊案，也讓外界聯想到1996年的劉邦友血案，當年桃園縣長劉邦友，在官邸內遭槍手槍殺，造成8死1重傷慘劇，兇手也是朝頭部近距離開槍，且未在現場留下任何可以追查的生物跡證，至今兇手仍逍遙法外。
警方初步調查表示，康建生技公司槍擊案，疑似與廠商間的貨款糾紛有關，但詳細內情仍待警方進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）