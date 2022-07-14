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如劉邦友命案翻版！南投「行刑式槍決」5人　歹徒身影曝

▲南投縣草屯鎮中正路的康建生技公司，今（14）晚間6點多發生一起4死1傷的重大槍擊案。（圖／翻攝畫面）
▲南投縣草屯鎮中正路的康建生技公司，今（14）晚間6點多發生一起4死1傷的重大槍擊案。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-07-14 21:26:59

南投縣草屯鎮中正路的康建生技公司，今（14）晚間6點多，發生一起4死1傷的重大槍擊案，蒙面槍手開槍全朝頭部，「行刑式槍決」震驚外界。目前，除了81歲公司創辦人賴敏男送醫搶救，其餘4人全數當場死亡。而歹徒騎車身影被監視器拍下，可以看見他頭戴帽子，身穿黑上衣牛仔褲，揹著背包用毛巾遮住脖子，喬裝非常完整，且行兇手法十分專業老練，讓人聯想到1996年的劉邦友命案。

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▲南投縣草屯鎮中正路的康建生技公司發生4死1傷的重大槍擊案，歹徒騎車的身影曝光，可見他喬裝十分完整。（圖／翻攝畫面）
▲南投縣草屯鎮中正路的康建生技公司發生4死1傷的重大槍擊案，歹徒騎車的身影曝光，可見他喬裝十分完整。（圖／翻攝畫面）
據了解，歹徒在廠區旁農地的廁所，槍殺了賴敏男的胞弟（約70歲）、劉姓男園藝科長（約60歲），並進入廠區辦公室內，賴敏男（81歲）、賴男女兒（40歲）、張姓女員工（45歲）等3人在此受到槍擊，整起槍擊案共有兩處案發現場。

歹徒作案時蒙面，槍枝裝有滅音器，因此雖然有傳出槍響，但實際開了幾槍，仍待鑑識釐清。根據知情人士表示，歹徒的犯案手法十分老練，顯然是專業級的槍手。

而這起槍擊案，也讓外界聯想到1996年的劉邦友血案，當年桃園縣長劉邦友，在官邸內遭槍手槍殺，造成8死1重傷慘劇，兇手也是朝頭部近距離開槍，且未在現場留下任何可以追查的生物跡證，至今兇手仍逍遙法外。

警方初步調查表示，康建生技公司槍擊案，疑似與廠商間的貨款糾紛有關，但詳細內情仍待警方進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）

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