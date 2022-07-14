南投生技公司槍擊4死！創辦人賴敏男被封「牛樟芝之父」
南投縣草屯鎮中正路的康建生技公司，今（14）晚間6點多，發生一起4死1傷的重大槍擊案，蒙面槍手朝頭部槍殺4人，現場除了81歲公司創辦人賴敏男送醫搶救，其餘4人均死亡，「行刑式槍殺」手法震驚外界。而目前在台中榮總搶救中的賴敏男，是台灣大學農化系博士，為著名菇蕈類專家，有「牛樟芝之父」之稱，是相關領域的知名權威，不料竟遭歹徒下狠手槍擊。
據了解，賴敏男在1991年創建康建生技公司，致力於具保健功效之菇菌類產品的研製。賴敏男不僅是台大農化系博士，也曾就讀本大阪府立大學農化研究所碩士，另外他曾任嘉義大學副教授，中興大學教授，海峽兩岸菇業聯誼會總幹事，是樟芝抗癌領域的權威專家，因此有「牛樟芝之父」的稱號。
賴敏男經常接受媒體訪問，他手下擁有4項專利，康建生技公司曾於2010年獲得「消費者金字招牌獎」、「台灣優良品質卓越獎」，於2012年獲得「國家生技大獎」，於2017年獲得「台灣生技金質獎」，產品不僅在台灣銷售，也拓展到中國大陸、香港、澳門及馬來西亞等地。
賴敏男雖已81歲高齡，仍持續在生技界鑽研努力，不料今日發生震驚外界的重大槍擊案，賴敏男目前人在台中榮總負壓病房搶救中，狀況仍待觀察。而槍手的頭號目標究竟是不是賴敏男，警方還在進一步調查釐清案情與行兇動機。（編輯：倪浩軒）