NOW早報／二度確診達2106例！莊人祥：目前無重複染BA.5

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醫療應變組副組長羅一鈞日前說明，目前還沒有研究指出，哪類人特別容易二次感染，但大多與染疫者生活、工作上暴露風險有關，若經常接觸不特定人士，或容易暴露在有病毒風險下的人員，再次感染的機會都會大於一般人。
今日天氣／北東高溫炎熱恐飆37度 中南部、山區出現短暫陣雨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局表示，今（15）日台灣吹起西南風，中南部地區整日不定時出現短暫陣雨，降雨範圍與時間都會較昨日增加，並可能出現局部大雨；其餘地區則是多雲到晴的天氣，不過午後在東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨的機率，提醒民眾記得攜帶雨具備用。
溫度方面，夜晚至清晨各地低溫約落在26、27度，北部地區及東半部地區位於西南風背風側，白天感受上高溫炎熱，大台北地區高溫將會達到37度，東南部地區也有焚風發生的機率，另外，近中午前後紫外線偏強，今日各縣市紫外線指數都在過量級以上，其中宜蘭縣、台東縣及澎湖縣更是達到危險級，民眾外出切記防曬工作要做好。
恩恩案續追新進度 指揮中心公布新北市府調查報告2疑點
中央流行疫情指揮中心昨(14)日表示，有關北部某2歲男童感染COVID-19死亡案，指揮中心曾於今(2022)年6月28日函請新北市政府就該男童就醫過程等事宜提出調查報告，該府於7月4日第一次回函，明白表示送醫規範均依照中央去(2021)年與今年初之指引，而新北市消防局黃德清局長、新北市侯友宜市長分別於6月10日記者會、6月21日活動受訪時也表示，該府均依照中央指引的做法，意即新北市政府完全了解中央「有生命危險就應直接派救護車」的指引。
針對新北市政府所提資料，指揮中心於7月6日再次發文請其就派遣救護車規範、家屬進線該府衛生/消防單位情形、衛生/消防單位人力及狀況等提交補充資料，該府已於7月12日第二次回函。經審視2次報告資料，尚有2點事項須待釐清如下：
一、新北市政府第2次回函資料中，首度以書面正式否認市府有「須由衛生局評估同意才可派遣救護車」的規範。惟指揮中心指出，新北市府倘無此規範，而其明知中央指引也未如此規定，何以該市消防局119在接到本件緊急狀況求救時，竟還有多次聯繫衛生局徵求其同意之情形，顯有矛盾且不合常理之處，此節指揮中心將再發文請新北市提出說明。
二、依據新北市政府調查報告內容，說明4月14日當日中和區衛生所有相關業務電話線路16線，同日下午5點到7點通話量為91通；另新北市政府衛生局相關業務電話線路30線，同日下午5點到7點通話量為695通。新北市為這波疫情確診數最多的縣市，4月14日下午5點半到6點半間，家屬與消防局多次無法撥通衛生局與中和區衛生所，可見衛生局與消防局間顯然無聯繫專線的配套措施；此外，個案家屬表示電話撥入時無法語音留言，且消防局當日直接致電衛生所確實只有語音應答，語音內容為：「中和區衛生所您好，現在是下班時間，請於上班時間再來電」；但新北市回函表示該期間衛生局疾管科、其他科室支援及防疫專線委外駐點、中和區衛生所均有人員在勤，該語音應答造成民眾認定無人上班，顯有誤導疑慮，該時段實質負責專線服務人員數量仍不明，也會請新北市府再補充說明。
指揮中心說明，由於監察院已對此案啟動調查，並來函索取資料，指揮中心會將新北市的兩次回函及指揮中心的意見提供監察院調查參考。另因本案為社會矚目，爰將指揮中心與新北市政府上開兩次往返函文一併公布，以昭公信。
Lulu守靈堂6小時「代朱俐靜家人致謝」 表妹貼紙藏洋蔥
歌手朱俐靜（Miu）本月3日因乳癌過世，享年40歲，她的畢業典禮昨（14）日開放演藝圈好友弔唁，一早Lulu、陳為民、李李仁和陶晶瑩夫婦等人10點初就抵達會場，其中Lulu待了超過6小時，將近下午4點才離開，受訪時她除了代替朱俐靜家人道謝之外，也分送朱俐靜表妹特地手繪的貼紙。
貼心的Lulu擔心朱俐靜家人情緒低落，所以留在會場幫忙處裡雜事：「只要有我能幫上忙的地方我就會幫，也盡量陪Miu多說點話。」她還難過到一度說不出話，代替對方家人向大家道謝以外，也發送朱俐靜表妹親自製作的貼紙，從貼紙上可以看到朱俐靜笑得燦爛，上面寫著：「謝謝，愛大家。」也讓Lulu不禁想起她生前，總是樂觀、笑臉迎人的模樣：「希望大家想到Miu，都可以是笑笑的。」
朱俐靜靈堂設置於民權東路國寶會館，一樓處設有她手持麥克風的看板、紫白色鮮花，14、15日一連兩天開放親友悼念，16、17日則是粉絲追思時間。
中職／猛獅又打爆富邦 悍將9連敗本季最慘
富邦悍將昨（14）日以3:10又再度被統一獅隊打爆，先發投手陳鴻文3.1局狂失7分，5分責失分，富邦全隊2次失誤，捕手戴培峰、王勝偉都有失誤出現，苦吞9連敗，是本季單隊最慘紀錄。
富邦上次贏球已經是6月21日，加上延賽、補賽等，已經快一個月沒有勝利，而這場比賽，一開始就分出高下。
雖然富邦由范國宸適時安打先馳得點，但獅隊打線2局下反擊，林子豪、潘傑楷都敲適時安打，加上林岱安2分砲，也是本季首轟，一口氣打下4分奠定勝基。
富邦3、4兩局又追回2分，不過獅隊火力全開，4局下潘傑楷左外野安打又建功，戴培峰傳球失誤又送分，獅隊6、7局又分別搶分，讓富邦輸得徹底。
林岱安單場雙安3打點，拿下單場MVP，富邦9連敗也是本季單隊最慘紀錄。
iPhone狂收「有急事找你」垃圾訊息！網按1鍵：馬上消失
現代人手一支智慧型手機，但近來不少用戶都會收到垃圾或詐騙訊息，讓許多人不堪其擾。最近就有網友抱怨收到「有急事找你，麻煩加我一下LINE ID」的騷擾訊息，讓他忍不住發文抱怨，而引來神人教學「按下1鍵」即可解決。
有網友於臉書社團《爆廢公社公開版》上抱怨，崩潰表示「我已經買Whoscall隔絕簡訊了，還有打空格這招」，隨即貼出一張照片，從畫面中可見訊息中寫道「Hi我是X大的XXX，有急事找你，麻煩加我一下LINE ID」，騷擾訊息讓原PO感到相當困擾。
貼文一出，馬上引來不少過來人留言，「我光今天就收到4封」、「最近真多這種訊息」、「天天收到都痲痹啊」、「我也剛才收到，真的好多回報不完」、「這個簡訊真的很煩」、「忽然朋友變多了的感覺」。
其中就有行家傳授解決妙招，建議「直接關掉iMessage」、「有人教說關閉iMessage就可以了」、「iMessage關掉就好，現在應該沒人在用那個」、「iMessage關了就沒了」、「關掉iMessage就好了啊」、「我是直接把這個（iMessage）關起來，兩天沒收到了。不知道是不是這個原因」。
綜合網友意見，認為有困擾的用戶可至iPhone「設定」中，找尋「訊息」後點選進入，即可看到「iMessage」選項，若您不常使用此功能可將其關閉，收到垃圾訊息的機率將會降低。（編輯：賴禹妡）