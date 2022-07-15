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川普第一任妻子伊凡娜辭世　享壽73歲

▲美國前總統川普表示，他的第一任妻子伊凡娜．川普（Ivana Trump）已經辭世，享壽73歲。圖為2人年輕時的合照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普表示，他的第一任妻子伊凡娜．川普（Ivana Trump）已經辭世，享壽73歲。圖為2人年輕時的合照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-07-15 07:05:02

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國前總統川普今天表示，他的第一任妻子伊凡娜．川普（Ivana Trump）已經辭世，享壽73歲。伊凡娜是川普3個最年長兒女的母親，曾協助丈夫建立川普大樓等指標性建築。

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路透社報導，川普（Donald Trump）在自創的社群網站Truth Social貼文：「我非常傷心地通知許許多多、深愛她的所有人，伊凡娜．川普已經在紐約市（New York City）家中辭世。」

川普與伊凡娜結縭於1977年，1992年離婚，兩人有3個兒女：小唐納．川普（Donald Trump Jr.）、伊凡卡（Ivanka Trump）和艾瑞克（Eric Trump）。

川普家族發布聲明表示：「伊凡娜．川普在困境中倖存，逃離共產主義並擁抱這個國家。她教導孩子毅力、堅強、憐憫和決心。」

川普家族的聲明與川普的貼文都未提及伊凡娜的死因。但「紐約郵報」（New York Post）引述不具名警方消息人士報導，她在曼哈頓公寓裡心搏停止，在急救人員抵達前就已經死亡。

伊凡娜當過模特兒，在前捷克斯洛伐克的共產統治下長大，曾在捷克斯洛伐克的滑雪青年國家隊受訓。

伊凡娜在1980年代參與打造川普媒體形象，當年兩人是紐約市最知名的權貴夫妻檔之一。後來川普與第2任妻子梅波斯（Marla Maples）高調傳誹聞，紐約小報大書特書，伊凡娜隨後與川普離婚。

「紐約時報」（The New York Times）報導，伊凡娜婚後很快就在建立家族事業上，扮演起重要角色。她與丈夫攜手開發曼哈頓第五大道上的指標性建物─川普大樓（Trump Tower），以及新澤西州大西洋城（Atlantic City）的川普泰姬陵賭場渡假村（Trump Taj Mahal Casino Resort）等引人注目的建案。（譯者：楊昭彥）1110715

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