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生技公司槍殺4死1傷！離職員工涉重嫌　警荷槍圍捕仍脫逃

▲南投生技公司槍擊釀4死1傷，警方凌晨出動大批荷槍實彈的警員，前往台中市霧峰圍捕，但仍沒有發現。（圖／翻攝畫面）
▲南投生技公司槍擊釀4死1傷，警方凌晨出動大批荷槍實彈的警員，前往台中市霧峰圍捕，但仍沒有發現。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 07:28:322022-07-15 08:21:07

南投縣草屯鎮中正路的康建生技公司，昨天（14日）傍晚，發生一起4死1傷的重大槍擊案，案件震驚社會，事後警方根據目擊者提供的情報，懷疑李姓離職員工涉嫌重大，因此在凌晨出動大批荷槍實彈的警員前往台中市霧峰圍捕，但仍沒有發現，目前正全力追兇中。

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▲南投生技公司槍擊4死。（圖／翻攝畫面）
▲賴敏男頭部中彈倒地，當場血流如注，但沒有立即死亡，兇手犯案後隨即逃逸。（圖／翻攝畫面）
據了解，李姓男子曾在2012年時，擔任康健生技的生產線員工，但李男為了機械操作問題，時常與直屬洪姓女課長發生口角，豈料隔年竟有名蒙面男子持鐵棍攻擊洪女，期間還不停大喊「打死妳」、「我要讓妳死！」等語，導致洪女頭部受傷，還因手部韌帶斷裂，動過4次手術。

▲南投生技公司槍擊4死。（圖／翻攝畫面）
▲警方獲報後，隨即封鎖現場展開調查。（圖／翻攝畫面）
事後李男因涉嫌重大，被依殺人未遂罪嫌起訴，審理期間賴敏男、劉姓課長、張姓女主任等人都曾出庭作證，但法官認為，當時李男的手機通聯記錄顯示，他人並不在現場，因此判決無罪定讞。

而昨晚警方調閱監視器後發現，歹徒早在動手前，就曾到生技公司附近踩點，下手行兇時還頭戴帽子，身穿黑上衣牛仔褲，揹著背包用毛巾遮住脖子，喬裝十分完整，但據目擊者表示，歹徒身高約180公分，身形高大魁梧，諸多特徵都與李姓男子相似，且他住處就在康健生技附近，案發後行蹤成謎。

▲南投縣草屯鎮中正路的康建生技公司發生4死1傷的重大槍擊案，歹徒騎車的身影曝光，可見他喬裝十分完整。（圖／翻攝畫面）
▲南投縣草屯鎮中正路的康建生技公司發生4死1傷的重大槍擊案，歹徒騎車的身影曝光，可見他喬裝十分完整。（圖／翻攝畫面） 
回顧案情，當時兇嫌先在公司外面、距廠區約20公尺遠的鐵皮屋廁所內，槍殺賴敏男的弟弟以及劉姓園藝科長，2人在廁所內被從後反銬，頭部中彈身亡。犯案後，歹徒再騎車前往公司廠區，趁著下班時間走進大門內，挾槍逼迫當時還在辦公室的員工們「走進廁所、交出手機」，之後，於辦公室內槍殺了賴敏男的女兒以及張姓女主任，而賴敏男則是頭部中彈倒地，但沒有立即死亡，兇手犯案後隨即逃逸。

今天（15日）凌晨，線索顯示槍手騎機車逃往台中市霧峰，刑事局遂聯合南投縣警局，出動大批人馬荷槍實彈圍捕，可惜仍未發現兇嫌，目前還在全力追兇中，嫌犯身分動機仍有待進一步釐清。（編輯：陳苾暐）

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