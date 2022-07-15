生技公司槍殺4死1傷！離職員工涉重嫌　警荷槍圍捕仍脫逃

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事後李男因涉嫌重大，被依殺人未遂罪嫌起訴，審理期間賴敏男、劉姓課長、張姓女主任等人都曾出庭作證，但法官認為，當時李男的手機通聯記錄顯示，他人並不在現場，因此判決無罪定讞。
而昨晚警方調閱監視器後發現，歹徒早在動手前，就曾到生技公司附近踩點，下手行兇時還頭戴帽子，身穿黑上衣牛仔褲，揹著背包用毛巾遮住脖子，喬裝十分完整，但據目擊者表示，歹徒身高約180公分，身形高大魁梧，諸多特徵都與李姓男子相似，且他住處就在康健生技附近，案發後行蹤成謎。
回顧案情，當時兇嫌先在公司外面、距廠區約20公尺遠的鐵皮屋廁所內，槍殺賴敏男的弟弟以及劉姓園藝科長，2人在廁所內被從後反銬，頭部中彈身亡。犯案後，歹徒再騎車前往公司廠區，趁著下班時間走進大門內，挾槍逼迫當時還在辦公室的員工們「走進廁所、交出手機」，之後，於辦公室內槍殺了賴敏男的女兒以及張姓女主任，而賴敏男則是頭部中彈倒地，但沒有立即死亡，兇手犯案後隨即逃逸。
今天（15日）凌晨，線索顯示槍手騎機車逃往台中市霧峰，刑事局遂聯合南投縣警局，出動大批人馬荷槍實彈圍捕，可惜仍未發現兇嫌，目前還在全力追兇中，嫌犯身分動機仍有待進一步釐清。（編輯：陳苾暐）