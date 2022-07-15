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放寬追繳擔保品上路！黃天牧呼籲：買股票先備好現金

▲金管會主委黃天牧今（15）日接受周玉蔻的廣播電台節目《新聞放鞭炮》採訪。（圖／翻攝自《寶島聯播網》直播畫面）
▲金管會主委黃天牧今（15）日接受周玉蔻的廣播電台節目《新聞放鞭炮》採訪。（圖／翻攝自《寶島聯播網》直播畫面）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-15 10:19:35

為了協助國安基金穩台股，金管會昨（14）日宣布「放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍」，並於今（15）日上路，金管會主委黃天牧稍早接受廣播電台採訪時透露，信用交易、當沖違約交割很多都是散戶，這是避免股票因保證金不足被強制賣出或斷頭而祭出的措施，他也呼籲「買股票要先備好現金！」

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繼國家金融安定基金日前緊急宣布決議授權護盤後，金融監督管理委員會也祭出2招救市，一是宣布今天15日起經券商同意後，可放寬投資人融資擔保品範圍，以紓解投資人融資追繳斷頭壓力，另外，也鼓勵上市櫃公司可適時評估實施庫藏股，保障股東權益及強化投資人信心。黃天牧今早接受資深媒體人周玉蔻電台專訪時指出，「這是照顧一般投資人的措施。」

他補充說到，金管會放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍，是要避免股票因保證金不足被強制賣出或斷頭而祭出的措施，加上今年上半年台股跌20％，現金信用交易、違約交割很多是散戶，最近又出現擔保維持率降低的情形，因此需要相關部署措施，但也強調「買股票要先準備好現金！」

當周玉蔻進一步問及是否因當沖降稅政策，才導致融資斷頭情況愈來愈普遍，迫使金管會出手，黃天牧說，當沖降稅要被延長三年的消息出來時，確實頗受爭議，「但有不同交易方式，股市才有活水」，至於政策得失的部分，會在到期時檢討。

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