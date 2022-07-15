健身前後吃什麼？專家：這樣吃，健身效果更好

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艾什（Angie Asche）是一位運動營養學專業認證的註冊營養師，根據外媒Insider的報導，艾什通過多年為專業運動員搭配飲食的經驗，整理出了一套能夠提高健身效果的營養搭配。
健身前：高纖維有助於提升能量艾什分享，她在健身前最喜歡吃的就是水果。「人們總覺得碳水化合物不好，但是儘管我們不是專業運動員，也需要補充碳水化合物。」而水果，就是同時能提供維生素、及碳水化合物的最佳選擇，運動前食用能夠提升、補充能量。
若時間有限，艾什會準備涷果乾、椰水、蛋白飲料等即食的食物；時間充分的時候則會選擇燕麥、核桃、雞蛋等等。這些高纖維的食物能夠幫助消化、穩定血糖，搭配蛋白質還能提高能量，艾什建議，「長遠來說，還能預防心血管疾病、癌症。」
健身後：蛋白質能加速身體修復運動結束後，食用蛋白質和碳水化合物能夠幫助肌肉快速恢復。這時，艾什喜歡吃水果酸奶，再搭配營養豐富的堅果能量球——裏面富含棗、杏仁、花生醬。
「能量球吃起來簡單又快速，裏面還有蛋白質、碳水化合物和良性脂肪。」艾什指出，良性脂肪還能維持飽腹感、有益於大腦健康。除此之外，艾什還會服用肌酸（creatine），可以增強肌肉、是個提高耐力的優良補充劑。
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