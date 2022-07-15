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牛樟芝之父遭爆頭！子彈穿腦「卡左眼眶」　術後仍未脫險

▲南投縣草屯鎮中正路的康建生技公司，昨天間6點許，發生一起重大槍擊案，老董賴敏男也因頭部中彈，被送往台中榮總急救。（圖／翻攝自賴敏男臉書）
▲南投縣草屯鎮中正路的康建生技公司，昨天間6點許，發生一起重大槍擊案，老董賴敏男也因頭部中彈，被送往台中榮總急救。（圖／翻攝自賴敏男臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 10:12:47

南投草屯鎮康建生技公司，昨天（14日）晚間6時許，遭一名蒙面歹徒持槍闖入，釀成4死1重傷的慘劇，警消獲報趕抵後，立刻將頭部中彈的老董賴敏男（81歲）送往台中榮總急救，經過4小時的手術，總算取下卡在腦中的子彈，目前仍在加護病房觀察，昏迷指數5。

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▲南投生技公司4死1傷,槍擊命案,賴敏男。（圖／翻攝畫面）
▲南投生技公司4死1傷,老董賴敏男左耳後方遭子彈射中，但因彈頭恰好卡在其左眼眶處，沒有射穿，所以未造成他失血過多。（圖／翻攝畫面）
台中榮總主治醫師黃愉芬表示，子彈從賴敏男左耳後方進入腦中，但因彈頭恰好卡在其左眼眶處，沒有射穿，所以未造成他失血過多；另外子彈雖射進頭部，可幸運的是，子彈行經之處，皆未傷及生命生命中樞部位，所以開刀後保住性命，但左半身呈現中風狀態。

院方進一步說明，賴敏男目前仍未脫離險境，昏迷指數5，後續有可能會有水腦、腦震盪等後遺症，至少要再一個禮拜的時間觀察，才能確認恢復狀況；另外賴敏男一度快篩呈現陽性反應，因此醫療團隊不敢大意，選擇使用負壓房進行手術，最後PCR結果為陰性，這幾天會再持續確認有無染疫情形。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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