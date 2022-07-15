綠「雙北雙箭頭」帶旺選情　林智堅支持度領先張善政10%

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根據民進黨黨內高層指出，本週最新完成的桃園民調顯示，林智堅的知名度是87.6%、欣賞度是48.3%，張善政的知名度是76.6%、欣賞度是43.3%；賴香伶的知名度是41.0%、欣賞度是18.0%。林智堅明顯優於對手。
黨內人士表示，林智堅的知名度、欣賞度都優於對手，凸顯林智堅在三方面的優勢，一方面是林智堅在新竹市的施政獲得肯定；其次，桃園市長鄭文燦在桃園市的施政獲得肯定；第三、林智堅勤跑桃園基層，從宮廟、公益團體到產業，林智堅跑基層的面向、次數和民眾歡迎程度都比對手好。
面對國民黨近兩周瘋狂抹黑林智堅論文爭議，有32.5%覺得是選舉抹黑，有31.3%認為有抄襲爭議，無意見是36.2%。黨內人士解讀，無意見有3成多，表示一般民眾對這種選舉的政治口水是難有共嗚。此外，約3成認為是抄襲爭議的部分，也多屬於藍綠基本盤的背景，顯示國民黨就算連續幾天在台北開好幾場記者會，桃園在地民眾的感受和台北的國民黨高層就是有不小的差距。
黨內高層表示，藍營過去常打總統蔡英文論文的爭議，後來儘管校方和蔡英文都提出具體證據，但藍營依然不相信，到最後都變成很狹隘的同溫層議題。
黨內高層指出，林智堅的支持度和一個月前相比是持平，但張善政一個月內卻從32%掉到27.2%，張善政民調下滑的現象，顯示國民黨這段時間的論文攻勢並沒有獲得選民肯定，而且過度口水的選戰風格，在桃園地區並無助於張善政的支持度，相反地國民黨台北市議員王鴻薇等從外地來的政治人物的批評，可能反而引起桃園民眾的反感。
黨內人士指出，林智堅的支持度維持領先張善政，顯示民眾在意的是候選人個人的執政能力，候選人所屬政黨的執政表現，而不是選舉到了才有的政治口水。隨著林智堅勤跑基層，提出市政願景，支持度應會更加穩固。
據透露，該份桃園市長選舉民調調查日期為7月13至14日，共完成1028份，誤差3.1%。