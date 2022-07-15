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近9成電子煙油含尼古丁！國健署籲落實「三不」避危害

▲根據食品藥物管理署今（111）年上半年電子煙油尼古丁檢驗結果，有高達9成1都含有尼古丁。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲根據食品藥物管理署今（111）年上半年電子煙油尼古丁檢驗結果，有高達9成1都含有尼古丁。（圖／新北市政府衛生局提供）

記者許若茵／台北報導

2022-07-15 10:57:54

根據食品藥物管理署今（111）年上半年電子煙油尼古丁檢驗結果，有高達9成1都含有尼古丁，國健署提醒，業者會以酷炫的外型、減害的行銷，以糖果、香精等圖片及名稱暗示等手法，違法販售電子煙，吸引青少年嘗試，但電子煙對健康危害多，呼籲青少年落實不嘗試、不購買、不推薦電子煙「三不政策」。

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食藥署於1月至6月10日受理衛生局、警察單位、關務署、地檢署及法院等查緝單位送驗的電子煙油732件，其中就有668件含尼古丁，比例達91.3%；在這732件檢體中，有374件檢體未標示尼古丁資訊，卻320件檢出含尼古丁，比例達85.6%。

國健署表示，依各單位送驗分析，衛生局送驗268件，檢出率為81.3%；警察單位送驗181件，檢出率為100%；關務署送驗195件，檢出率為92.8%；地檢署送驗37件，檢出率為100%；法院送驗51件，檢出率為100%，由不同查緝單位送驗的結果顯示，電子煙油不論有無標示尼古丁含量，高達8、9成電子煙油含有尼古丁。

國健署提到，依世界衛生組織2021年報告指出，俗稱電子煙產品，包括尼古丁及非尼古丁電子傳送組合，即使是標榜無尼古丁的非尼古丁電子傳送組合中，亦發現含有尼古丁。

國健署指出，電子煙油含尼古丁之濃度約2-18mg/ml（一般約6mg/ml），ㄧ瓶30ml補充液即含180mg尼古丁，相當於225支紙菸（超過11包菸，我國菸害防制法對紙菸之尼古丁限制，每支不得超過1 mg）。最近，電子煙製造商更開發尼古丁鹽配方(Nicotine Salt formulations)，提供使用者更高含量的尼古丁，在這樣的電子煙油中，尼古丁含量可高達66mg/ml以上1(即一瓶30 ml補充液的尼古丁含量1980mg，約100包紙菸)。

國健署認為，與成年人相比，青少年更容易受同儕影響，再加上不容易拒絕等因素，易嘗試吸菸（煙）並且低估吸菸（煙）會成癮的問題。此外，青少年大腦比成年人大腦更容易受到尼古丁影響，青春期的尼古丁暴露會影響大腦的正常發育，會對大腦前額葉皮層中產生神經毒性作用，干擾青少年的認知發展、執行功能和抑制控制，導致對尼古丁產生更高的依賴，這些影響在青春期早期開始吸菸時最為明顯。

國健署提醒，大多數年輕的電子煙使用者都是非菸草使用者，青少年使用電子煙可能會導致未來對菸草產品的的消費及依賴。國健署也強調，我國查獲的電子煙，若含毒品，涉違反《毒品危害防制條例》；若含尼古丁或宣稱療效則依《藥事法》辦理，兩者皆有刑責；若似菸品形狀，依《菸害防制法》第14條規定，最高處5萬元罰鍰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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