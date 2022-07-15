近9成電子煙油含尼古丁！國健署籲落實「三不」避危害

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國健署表示，依各單位送驗分析，衛生局送驗268件，檢出率為81.3%；警察單位送驗181件，檢出率為100%；關務署送驗195件，檢出率為92.8%；地檢署送驗37件，檢出率為100%；法院送驗51件，檢出率為100%，由不同查緝單位送驗的結果顯示，電子煙油不論有無標示尼古丁含量，高達8、9成電子煙油含有尼古丁。
國健署提到，依世界衛生組織2021年報告指出，俗稱電子煙產品，包括尼古丁及非尼古丁電子傳送組合，即使是標榜無尼古丁的非尼古丁電子傳送組合中，亦發現含有尼古丁。
國健署指出，電子煙油含尼古丁之濃度約2-18mg/ml（一般約6mg/ml），ㄧ瓶30ml補充液即含180mg尼古丁，相當於225支紙菸（超過11包菸，我國菸害防制法對紙菸之尼古丁限制，每支不得超過1 mg）。最近，電子煙製造商更開發尼古丁鹽配方(Nicotine Salt formulations)，提供使用者更高含量的尼古丁，在這樣的電子煙油中，尼古丁含量可高達66mg/ml以上1(即一瓶30 ml補充液的尼古丁含量1980mg，約100包紙菸)。
國健署認為，與成年人相比，青少年更容易受同儕影響，再加上不容易拒絕等因素，易嘗試吸菸（煙）並且低估吸菸（煙）會成癮的問題。此外，青少年大腦比成年人大腦更容易受到尼古丁影響，青春期的尼古丁暴露會影響大腦的正常發育，會對大腦前額葉皮層中產生神經毒性作用，干擾青少年的認知發展、執行功能和抑制控制，導致對尼古丁產生更高的依賴，這些影響在青春期早期開始吸菸時最為明顯。
國健署提醒，大多數年輕的電子煙使用者都是非菸草使用者，青少年使用電子煙可能會導致未來對菸草產品的的消費及依賴。國健署也強調，我國查獲的電子煙，若含毒品，涉違反《毒品危害防制條例》；若含尼古丁或宣稱療效則依《藥事法》辦理，兩者皆有刑責；若似菸品形狀，依《菸害防制法》第14條規定，最高處5萬元罰鍰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！