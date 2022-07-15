防疫險理賠爆量！黃天牧：產險公司相繼增資、不會倒閉

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至於產險業者防疫保單都已塵埃落定了嗎？他表示，金管會要求有做防疫保單的產險公司，在6月底完成核保，後續還有理賠的問題，希望接下來能夠繼續履行責任。
黃天牧坦言，由於確診人數過高，有些產險公司產生財務上的缺口，現在已有兩家提出增資計畫，後續還有幾家正在規劃進行，如此才能使產險公司財務健全。是否會造成惡質倒閉的情況發生？黃天牧篤定說道「會有增資的問題，但不會有倒閉的情形！」
周玉蔻提出質疑，認為金管會當時是否太快允許產險公司做這些業務項目？黃天牧說，台灣在2020年開始啟動防疫措施，「防疫法規是剛性的」，根據當時的傳染病防治法當中，有很多居隔或確診後的措施，會讓當事者增加支出或減少收入，因次經濟上勢必要彌補，「保單也就因疫而生了。」
他進一步說明，保單是安全網的一環，本身沒有問題，後面狀況是由於風險屬性的轉變，比方說，今年4月份之後，防疫措施調整，從清零轉為共存，跟當時保單設計不一致，保險公司也顧慮到未來的損失，所以才會引起很多保戶跟通路的不滿，但大家因此都做了精進，後續也上了軌道。
周玉蔻提到，當時醫療量能有因保單問題受到影響，黃天牧承認，有一段時間保戶為了要拿確診證明，把急診室擠得滿滿的，反而影響到急診病患，因此才有之後「理賠可兩年內完成」以及「理賠證明數位化」的緊急措施，希望能在防疫政策的前提之下，兼顧到保戶、保險公司以及醫療量能。