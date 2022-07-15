陳時中組台北大咖戰隊 吳思瑤曝：組織先行、文宣跟上
民進黨台北市長參選人陳時中的團隊逐漸成形，繼黨籍立委吳思瑤出任競選總幹事，莊瑞雄、林楚茵出任發言人後，今日再公布何志偉、高嘉瑜、及無黨籍立委林昶佐出任「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」。吳思瑤今（15）日於立法院受訪指出，要借重黨籍立委的地方實力及市政經驗，顧組織也提出好的政策產出，現階段的競選步驟就是「組織先行」，文宣還不急著曝光；至於前副總統陳建仁是否會有重要角色，吳思瑤表示，持續安排中，目前都朝正面方向前進。
談到陳時中組成台北戰隊，吳思瑤說，民進黨在台北市不放棄整合每一分力量，北市的黨籍立委當然是競選團隊主力，另外，林昶佐雖非民進黨籍，但長期在政策上有很多合作，所以也加入團隊。
吳思瑤也說，台北市有12個行政區，何志偉、高嘉瑜與林昶佐就各擔任4個行政區的總督導，包括組織、政策、策略攻防等，都要借重他們的地方實力以及市政經驗，相信這樣的「黃金金三角」定能顧好組織，也提供好的政策產出。
至於前副總統陳建仁是否出任陳時中競總主委？吳思瑤表示，目前競選團隊都在逐步組建當中，絕對是「best of the best」，會有最好的團隊、最強的陣容。大家期盼陳建仁擔任要職跟參與，目前整個事情都朝正向前進。
吳思瑤也說，現階段的競選步驟就是組織工作先行，文宣連同政策都在努力籌備當中，不會是現階段要即刻對外曝光的。