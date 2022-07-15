林佳龍規劃新北建設 蘇貞昌作證：侯友宜當時有表達感謝
新北市長侯友宜與侯市府官員近來持續猛攻民進黨新北市長參選人林佳龍，甚至表示林口、五股交流道與林佳龍「沒有關係」，引發譁然。對此，老縣長、行政院長蘇貞昌今（15）日表示，新北一直是人口最多而交通繁聚，林佳龍擔任交通部長期間仔細規劃、密集溝通並向他報告，全部都由他核定，工程費105億元也是中央全額負擔，現在相關工作都在進行中，侯友宜與在地議員當時都向林佳龍表示感謝這些可以查得到。
蘇貞昌今日出席活動時前受訪表示，新北一直是人口最多而交通繁聚，自己一直都非常重視，而有關新北林口、五股、汐止、土城等4個交流道都非常關鍵，林佳龍擔任部長期間也都仔細規劃、密集溝通並向他報告，「全部都由我核定，工程費105億元中央全額負擔，現在相關工作都在進行中，當時侯友宜與在地議員都向林佳龍表示感謝可以查到」。
民進黨昨也表示，侯友宜為了選舉，讓新聞局長張愛晶用行政資源抹黑林佳龍 ，民進黨要嚴正澄清，林佳龍在擔任交通部長期間，曾大力協助新北市爭取中央預算，改善新北交通問題，侯友宜都曾感謝過林佳龍的協助，難道都忘了？
民進黨指出，2020年9月林佳龍前往林口交流道視察時，當場指示高公局要積極替新北市尋求解方，增設林口交流道的北入匝道。林佳龍甚至要求高公局不惜自拆部分鄰近交流道的辦公廳舍，也要找出路廊。當時評估需要19億餘元的工程預算，也由國道基金負擔。