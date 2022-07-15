兒生日端出「100倍神級蛋糕」！眾嗨翻跪地：夢想成真了
生日吃蛋糕多數人從小到大都有的習慣，而為了把握商機，不少甜點店也會推出特色蛋糕，或搭配時下流行的人事物製作造型糕點來吸引消費者，對此也有網友分享他近日參與友人兒子慶生會時，家人精心準備的「冰淇淋蛋糕」，照片一出緊抓眾人眼球。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，某日接到朋友的電話，對方表示兒子生日，邀請他到家中一起同樂，且有準備「冰淇淋蛋糕」，原PO答應後便立即前往，沒想到一進門卻被桌上的景象嚇了一跳，只見附圖中的蛋糕本體全是由一顆顆的冰淇淋堆疊而成，且口味多變，上方還插著6歲的蠟燭，令原PO驚呼「真的是冰淇淋蛋糕！，我真的很想問，老闆你手不酸嗎？」
貼文曝光後掀起網友熱議，紛紛回應「滿滿的古早味叭噗冰，比起一般的冰淇淋蛋糕，我反而更想要這個，比一般蛋糕爽100倍」、「一球不夠，這樣吃爽度翻倍」、「很好啊！盤子就不用了，請附甜筒」、「話說這種冰淇淋夏天買回家，唱完生日歌許願完，會不會已經融化了一半」、「不會有吃不完的困擾」、「好多啊！這是小時候的夢想啊」、「這個比較好，以前冰淇淋蛋糕，切不了，都要到稍微退了才能切」。
此外，也有網友提及，類似的古早味冰淇淋堆疊而成的蛋糕，在部分店家能看見，近年也有明顯變多，貼文更釣出不少過來人表示，「台南歸仁有，還有附甜筒」、「歸仁那家好吃，上次是訂100球的，大家吃的好過癮哦」、「台中也有一間，超級好吃」、「問過台中的老闆，他說這樣挖一定累，但看到客人滿意的笑容，再累都值得」。（編輯：張志浩）