「韓版美輪明宏」是TWICE的她！網友實測：真的收到面試
南韓人氣女團TWICE成員娜璉，近日以團內首位SOLO歌手出道，出演綜藝節目《全知干預視角》，揭開她偶像工作、日常生活的神秘面紗，而在節目中工作人員突然拿出手機，請娜璉拍一張新的自拍照，經紀人就表示「把她的照片設定成鎖定畫面，這樣就會發財，像符咒一樣的效果」，也意外掀起南韓網友熱烈討論，讓粉絲們譽為「韓版美輪明宏」。
近日南韓人氣女團TWICE成員娜璉，作為嘉賓出席韓綜《全知干預視角》，其中一幕經紀人拿起手機，要娜璉幫忙拍一張新的自拍照，並想設定為鎖屏螢幕，經紀人就說道「換新手機的時候，娜璉用我的手機自拍，然後我把她設定成鎖定畫面，說是這樣就會發財，像符咒一樣的效果」，不只自己，包括TWICE成員、妝髮團隊等，都將背景換成娜璉的自拍照，更有工作人員現身說法表示「就在換桌布1~2小時後，錢就入帳了」，就連南韓知名主持人全炫茂，也在休息時間特地來找娜璉要自拍照。
對此，娜璉解釋原本只是偷偷將成員們、工作人員的手機背景畫面換成自己的自拍照，還開玩笑說道「換圖片的話會有壞事降臨」，沒想到隨後就有人驚呼有錢入帳，娜璉更直言出現這樣效果的人「太多了」，也意外掀起網友熱議。
就有一名南韓無業大學生指出，在前天換了鎖屏螢幕後，不僅幫朋友搶到演唱會第一排座位，又收到了面試通知、下週就要去上班，而案例不只一個，越來越多網友分享「換了之後11萬韓元就入帳了，真的沒想到是今天，娜璉阿謝謝妳」、「換桌布兩天後，突然從父母那邊收到親戚給的3萬韓元」、「我這幾天也換了桌布，昨天就收到長官給的6000韓元了」、「馬上換了，照片漂亮看了心情也好」。