入陳時中戰隊 高嘉瑜：協助政策、解決柯文哲留下的問題
民進黨台北市長參選人陳時中的團隊逐漸成形，繼黨籍立委吳思瑤出任競選總幹事，莊瑞雄、林楚茵出任發言人後，今（15）日再公布何志偉、高嘉瑜、及無黨籍立委林昶佐出任「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」。高嘉瑜中午受訪指出，很榮幸擔任內湖南港跟松山信義的總督導，尤其是自己的選區港湖區是此次市長選舉重點區域，自己會盡力協助，提出好的政策，讓陳時中順利贏回首都。
高嘉瑜表示，很榮幸擔任陳時中在內湖南港跟松山信義的總督導，內湖南港是這次市長選戰的重中之重，除了是台北市副市長黃珊珊的本命區以外，國民黨台北市長參選人蔣萬安也以港湖作為藍營反攻重要基地，在港湖大大小小的行程，都可以看到蔣萬安跟黃珊珊的身影，希望陳時中趕快來內湖南港。
高嘉瑜也說，未來台北市重大政策，都跟港湖息息相關，因為內湖南港是台北為一人口還有持續增加的地區，年輕人最多，其中內湖交通問題，現任市長柯文哲坦承8年任內無法解決，期待陳時中跟中央合作，提出好的對策。
高嘉瑜也說，捷運東環段興建部分，也希望如期興建完工，解決內湖交通問題；另外港湖人口增加，所以用電量增加，是否興建松湖、玉成變電所，以及地點選擇，都要市長拿捏與溝通；而由於港湖年輕人多，公立幼兒園的需求也要重視。
高嘉瑜表示，相信以陳時中跟中央的溝通協調能力，未來一定會符合台北市民的期待，「我盡力協助提出好的政策，讓陳時中勝選」。