快訊／本土確診+25223！死亡個案增114人　境外移入87例

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指揮中心表示，今日新增之25,223例本土病例，為11,416例男性、13,786例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,224例)、臺中市(3,293例)、桃園市(2,711例)、高雄市(2,629例)、臺北市(2,532例)、臺南市(1,842例)、彰化縣(1,305例)、屏東縣(861例)、雲林縣(742例)、苗栗縣(692例)、新竹縣(674例)、宜蘭縣(566例)、新竹市(535例)、嘉義縣(473例)、南投縣(435例)、花蓮縣(409例)、基隆市(351例)、臺東縣(327例)、嘉義市(266例)、澎湖縣(168例)、金門縣(165例)、連江縣(23例)。
指揮中心指出，今日新增114例本土病例死亡個案，為67例男性、47例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、108例具慢性病史、76例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月12日，死亡日期介於6月2日至7月12日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增87例境外移入個案中，為44例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(5例)、越南及德國(各4例)、法國(3例)、日本(2例)、義大利、史瓦濟蘭、俄羅斯、澳大利亞、韓國及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另63例感染國家調查中。入境日期介於今年7月10日至7月14日。
指揮中心統計，截至目前國內累計14,144,486例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,923,021例排除)，其中4,215,200例確診，分別為16,144例境外移入、4,199,002例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,031例COVID-19死亡病例，其中8,016例本土，個案居住縣市分布為新北市1,840例、臺北市969例、臺中市767例、高雄市734例、桃園市613例、臺南市585例、彰化縣454例、屏東縣332例、雲林縣229例、南投縣222例、基隆市192例、宜蘭縣及苗栗縣各163例、嘉義縣154例、花蓮縣136例、嘉義市129例、新竹縣127例、臺東縣106例、新竹市78例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。