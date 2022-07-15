韓星接力來台！繼BTS師弟TXT AB6IX確定11月TICC開唱
全球疫情漸漸解封，韓星海外巡迴演出陸續重啟，繼BTS師弟TOMORROW X TOGETHER（TXT）確定於10月19日訪台、南港展覽館開唱後，今（15日）AB6IX也公布將於11月4日在台北國際會議中心（TICC）與粉絲相見歡，成為台灣疫情下第二組登台韓團。
AB6IX由田雄、金東賢、朴佑鎭以及李大輝4人組成，他們曾於2019年在林口體育館開唱、2020年參加《超級巨星紅白藝能大賞》錄影。他們依疫情趨緩重啟全球巡迴活動，6月以首爾為起點，陸續前往東京、紐約、亞特蘭大、洛杉磯、曼谷等地，11月則會來到台北。
「2022 AB6IX FAN CONCERT ‘ AB_NEW AREA ‘ IN TAIPEI」11月4日於台北國際會議中心登場，這是他們繼2020年來台參加《超級巨星紅白藝能大賞》後，時隔2年再會台灣歌迷，活動詳情請至主辦臉書查詢。
※【NOWnews 今日新聞
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