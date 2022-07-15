COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

韓星接力來台！繼BTS師弟TXT　AB6IX確定11月TICC開唱

▲AB6IX宣布11月來台。（圖／遠雄創藝）
▲AB6IX宣布11月來台。（圖／遠雄創藝）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-15 14:30:00

全球疫情漸漸解封，韓星海外巡迴演出陸續重啟，繼BTS師弟TOMORROW X TOGETHER（TXT）確定於10月19日訪台、南港展覽館開唱後，今（15日）AB6IX也公布將於11月4日在台北國際會議中心（TICC）與粉絲相見歡，成為台灣疫情下第二組登台韓團。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲AB6IX時隔2年登台。（圖／遠雄創藝）
▲AB6IX時隔2年登台。（圖／遠雄創藝）
AB6IX由田雄、金東賢、朴佑鎭以及李大輝4人組成，他們曾於2019年在林口體育館開唱、2020年參加《超級巨星紅白藝能大賞》錄影。他們依疫情趨緩重啟全球巡迴活動，6月以首爾為起點，陸續前往東京、紐約、亞特蘭大、洛杉磯、曼谷等地，11月則會來到台北。

「2022 AB6IX FAN CONCERT ‘ AB_NEW AREA ‘ IN TAIPEI」11月4日於台北國際會議中心登場，這是他們繼2020年來台參加《超級巨星紅白藝能大賞》後，時隔2年再會台灣歌迷，活動詳情請至主辦臉書查詢。

▲TOMORROW X TOGETHER十月展開亞洲巡演，10月19日來台。（圖／TXT Twitter）
▲TXT是目前首組宣布疫情下訪台的韓團，10月19日在南港開唱。（圖／TXT Twitter）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

周子瑜3張「男友視角」約會甜照曝光！掌鏡身分是桃園人

女優性病篩檢報告紅紅的！疑男對象「有夠毒」崩潰哭了

小栗旬「裸戰多人」怕老婆生氣!做全套安撫 20張照片曝光

D槽女神不來台灣了？S級「身材教科書」出事　化妝救不了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀