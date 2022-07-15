抓到了！南投行刑式槍殺4死1傷 冷血槍手台中養生館落網
14日晚間，南投縣草屯鎮康建生技公司，發生震驚社會的4死1傷槍擊命案，當時兇嫌闖入公司，對5人行刑式槍決轟頭，除了81歲創辦人賴敏男重傷，其他4人當場死亡。警方獲報之後，立即成立專案小組追查，於今天(15日)凌晨前往霧峰準備攻堅，但卻被嫌犯逃脫，而稍早，傳出警方在台中市中清路、一處養生館內攻堅順利逮捕嫌犯，目前全案正進一步調查中。
據了解，警方調閱監視器後發現，歹徒早在動手前，就曾到生技公司附近踩點，下手行兇時還頭戴帽子，身穿黑上衣牛仔褲，揹著背包用毛巾遮住脖子，喬裝十分完整，但據目擊者表示，歹徒身高約180公分，身形高大魁梧。
回顧案情，當時兇嫌先在公司外面、距廠區約20公尺遠的鐵皮屋廁所內，槍殺賴敏男的弟弟以及劉姓園藝科長，2人在廁所內被從後反銬，頭部中彈身亡。犯案後，歹徒再騎車前往公司廠區，趁著下班時間走進大門內，挾槍逼迫當時還在辦公室的員工們「走進廁所、交出手機」，之後，於辦公室內槍殺了賴敏男的女兒以及張姓女主任，而賴敏男則是頭部中彈倒地，但沒有立即死亡，兇手犯案後隨即逃逸。
今天（15日）凌晨，線索顯示槍手騎機車逃往台中市霧峰，刑事局遂聯合南投縣警局，出動大批人馬荷槍實彈圍捕，可惜仍未發現兇嫌。稍早，傳出警方在台中市中清路逮捕嫌犯，後續將釐清犯罪動機、槍枝來源等。（編輯：林盈君）