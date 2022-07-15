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接見台灣首座葛萊美獎團隊　蔡英文支持本土語言音樂創作

▲總統蔡英文今（15）日上午接見臺灣首座葛萊美獎《八歌浪 Pakelang 》團隊。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文今（15）日上午接見臺灣首座葛萊美獎《八歌浪 Pakelang 》團隊。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-15 14:09:31

總統蔡英文今（15）日上午接見臺灣首座葛萊美獎《八歌浪 Pakelang 》團隊，恭喜設計師李政瀚和于薇贏得葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」，並感謝八歌浪Pakelang團隊把這個世界級的榮耀帶回臺灣。蔡英文表示，政府透過成立文化內容策進院，大力推動和投資文化內容產業，支持更多台灣的文化創作走向世界，開拓更廣大的國際市場。她相信，未來台灣的音樂及文化創作，一定會繼續在國際舞台上發光發熱。

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▲總統蔡英文今（15）日上午接見臺灣首座葛萊美獎《八歌浪 Pakelang 》團隊。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文今（15）日上午接見臺灣首座葛萊美獎《八歌浪 Pakelang 》團隊。（圖／總統府提供）
蔡英文到場後，先欣賞董事長樂團、蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊，現場演出《飲酒歡樂歌》、《拜訪歌》、《珍重再見》等曲目。

蔡英文致詞時，首先歡迎團隊來到總統府，並恭喜李政瀚和于薇贏得葛萊美獎的「最佳唱片包裝獎」。葛萊美獎被稱作「音樂界的奧斯卡」，是全球最具影響力的音樂大獎之一。這次是台灣首度獲得葛萊美獎，她感謝團隊把這個世界級的榮耀帶回台灣。

蔡英文指出，得獎作品—《八歌浪Pakelang》專輯的封面，是用台灣東海岸作為主要的設計概念，用很立體的方式，呈現台灣的山海之美，表現出人們站在山脈上，面向大海高歌的意象，非常具有巧思，也非常具有台灣特色。

蔡英文感謝專輯的創作者—董事長樂團以及「蔣爸」蔣進興先生和第二代馬蘭吟唱隊，把台灣獨特的傳統文化、阿美族部落的古調，再加上很多新的元素，有電子、有搖滾，這樣的新舊融合，碰撞出很多新的火花，也讓臺灣的文化及藝術創作，在國際上有耀眼的成果。

蔡英文說，這2個創作團隊都是她的老朋友。去年是阿美族歌者—郭英男老師的百年冥誕，「蔣爸」和馬蘭吟唱隊在總統府前的國慶光雕展，帶來了「百年相傳」的開場表演。這段演出不但是向郭英男致敬，讓大家都印象深刻，也具體展現承先啟後的意涵。

蔡英文提到，董事長樂團和她有多次的合作，感謝董事長樂團一直非常用心，把台灣的在地文化特色，融入音樂創作當中，積極走向國際舞台，也讓世界看到臺灣。董事長樂團曾經在紐約大都會球場，帶著臉譜彩妝，演出歌曲《眾神護臺灣》，具體展現出「越在地，越國際」的精神。

蔡英文也感謝專輯的發行公司「風潮音樂」，以及音樂界、文化界許多先進的努力。因為他們多年的耕耘，累積了堅強的實力，才能有今天的成果。

蔡英文表示，這幾年來，政府也積極投注資源，支持開發更多類型的本土語言音樂創作。透過成立文化內容策進院，大力推動和投資文化內容產業，來支持更多台灣的文化創作走向世界，開拓更廣大的國際市場。

蔡英文說，就像李政瀚所說的，這是一艘承載著所有人夢想的大船，而台灣有這麼多出色，並且充滿創意的人才，她相信，未來台灣的音樂及文化創作，一定會繼續在國際舞台上發光發熱，「我們大家一起繼續努力」。

訪賓一行尚包括董事長樂團主唱吳永吉、團員林俊民、于培武、杜文祥、郭人豪、林大鈞、蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊團長蔣進興、團員卓秋琴、林宜瑩等，由文化部長李永得陪同，前來總統府晉見蔡英文，總統府秘書長李大維也在座。

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