台積電大漲17.5元撐盤！台股終場上漲112點　電子股獨強

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台積電昨日法說會後ADR走揚，以83.67美元作收，上漲2.38美元，漲幅2.93%，帶動今日台北股市開高走高，早盤一度翻黑，最低點至14378點，靠著台積電強拉指數後翻紅，大盤終場指數上漲112點，收在14550點，漲幅0.78％，成交金額新台幣2267.58億元。
權王台積電今日上演「一個人的武林」，終場上漲17.5元，收在492.5元，漲幅3.68%，台積電貢獻大盤破百點，大盤指數若扣除台積電的部分，則會呈現下跌走勢；其餘權值股，鴻海收在平盤105元，聯電、聯發科則小漲1%內。
受惠於台積電法說會，今日電子股獨強，大立光、欣興漲逾4%，瑞昱、矽力*-KY漲逾3%；台積電概念股昇揚半導體、中砂強攻漲停板，家登漲逾8%，創意、精材漲逾7%，漢磊漲逾6%，辛耘、旺矽、萬潤漲逾3%；光學鏡頭族群也沾光，先進光亮燈漲停，佳淩漲逾8%，玉晶光漲逾6%，聯一光漲逾5%，亞光漲逾4%。
今日金融股一片綠油油，三商壽終場大跌超過7%，元大金跌逾3%，台新金、永豐金、上海商銀、華南金、中信金跌逾2%，第一金、國泰金、兆豐金跌逾1%；貨櫃航運族群也疲軟，長榮、陽明、萬海終場皆跌逾1%。