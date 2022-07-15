特企／第14屆海峽論壇聚焦和平穩定　持續擴大民間交流

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夏立言提到有三個誠摯的呼籲與大家分享。第一是兩岸過去已經達成的協議，一定要繼續執行和維護，最近我們看到兩岸經貿上陸續出現一些事件，但似乎都沒有很好的協商和解決，目前我覺得比較重要是要讓海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議和投資保障和促進協議的機製和精神，能夠運作與落實來保障兩岸的經貿合作交流能夠繼續持續的向正面發展。第二是要盡量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本。新冠疫情發生至今已經兩年多，如果往返兩岸需要的長時間隔離，行業有限的情況長期存在，會對兩岸民間交流的意願和能力都可能會大幅受限。畢竟，兩岸人民面對面的真實交流才能真正影響人心。第三是追求和平，是兩岸破冰以來，中國國民黨一直堅持在捍衛民主自由，維護區域安全的同時，又能夠維繫兩岸和平穩定。推動兩岸經貿交流與繁榮的路線，我相信這個方向不只對台灣和大陸都有利。
夏立言也提到，符合世界上所有關切台海局勢各方的期盼，值得兩岸共同來堅持，盡管疫情發生以來的局勢相當艱難，我們也承受一定的壓力。但國民黨在堅持兩岸交流方面沒有退卻，在保障來往兩岸的台灣人民方面也從不懈怠，面對當前國際情勢和兩岸關系的新形勢。我們將恪遵相關法律遵循黨綱，黨章規定。
國民黨要延續過去8年期間的基本方針，在我們九二共識這個共識基礎上。繼續推動海峽兩岸交往對話，堅持反對台獨，由求同存異進一步走向求同尊異。自朱立倫主席上任以來，就一直積極落實本黨政綱中所宣讀的目標。以利推動國民黨的兩岸政策，我們一定會堅守立場，致力於開展各項符合臺灣人民期望、有利於兩岸和平穩定、交流合作和經濟繁榮的工作為臺灣人民的需要發聲。我相信今天的論壇一定會對兩岸關系產生積極正面的影響。