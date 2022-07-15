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健保TOCC新增「疫苗接種紀錄」！包含接種日期、疫苗廠牌

▲指揮中心發言人莊人祥表示，健保TOCC新增「疫苗接種紀錄」，其中包括接種日期、施打廠牌等資訊。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥表示，健保TOCC新增「疫苗接種紀錄」，其中包括接種日期、施打廠牌等資訊。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 14:34:31

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，國內COVID-19疫情仍持續，國際Omicron新型變異株繼續發生，對社區造成威脅，疫苗接種是避免COVID-19感染及降低因感染造成之重症、住院或死亡風險最有效的方法，衛生福利部中央健康保險署與衛生福利部資訊處及疾病管制署合作，自今(2022)年6月24日起於健保醫療資訊雲端查詢系統各查詢管道之TOCC查詢視窗顯示「個案COVID-19疫苗接種紀錄」。

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指揮中心說明，為利醫事人員快速辨識就診病患是否已完整接種COVID-19疫苗，鼓勵未完整接種民眾儘速接種，並提供民眾後續接種建議或安排接種事宜，健保署於健保TOCC查詢系統提示視窗中顯示全國民眾於我國境內接種COVID-19疫苗紀錄，包含各劑別之「接種日期」及「疫苗廠牌」，供醫事人員參考，不包含民眾於境外接種COVID-19疫苗資料。

指揮中心指出，民眾可至「COVID-19疫苗接種院所」(https://reurl.cc/7eW0AQ)網頁，運用各地方政府衛生局提供之「COVID-19疫苗接種院所資訊」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，或參考各縣市衛生局網頁彙整之合約醫療院所接種資訊，挑選方便的接種地點就近接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗時，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並向醫護人員說明過往疫苗接種史，以利醫師評估。如近期身體狀況或慢性病情不穩定，請於身體狀況較穩定後再前往接種，接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清原因。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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