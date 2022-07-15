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南台灣首間國家級圖書館將動工！國圖南館預計114年完工

▲國圖南館暨國家聯合典藏中心新建工程今（15）日完成簽約。（圖／國家圖書館提供）
▲國圖南館暨國家聯合典藏中心新建工程今（15）日完成簽約。（圖／國家圖書館提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-15 14:39:19

南台灣首間國家級圖書館—國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程，今（15）日在國圖國際會議廳，由國圖館長曾淑賢與宏昇營造股份有限公司董事長郭倍宏簽署合約，宣布即將動工、預計114年底啟用營運。

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教育部次長林騰蛟致詞時表示，國圖南館暨聯合典藏中心新建工程終於在7月6日決標，這是全國民眾引頸期盼、眾所期待的國家級圖書館建設。這項工程是行政院重要建設計畫，為展現一個國家綜合實力和文化水平的表徵，也是滿足國人對閱讀與學術研究資源需求的重要文化建設，特別是對南台灣民眾與學術界而言。

林騰蛟說，興建具有指標性的圖書館建築，能提升台灣的國際知名度，並提高國人對政府施政的滿意度，期待工程如期於114年完工啟用。

曾淑賢指出，本項建設包括全國圖書資訊專業發展中心、圖書館服務創新育成中心、圖書文獻保存及修復實驗中心、台灣兒童及青少年文學史料中心、國家聯合典藏中心、全國數位資源保存中心等，提供量身訂製的分齡分眾服務、多元創新服務空間，並設置智慧型自動化書庫系統（ASRS），可提供200萬冊藏書，同時搭配RFID流通作業系統，讓讀者能在很短時間取用圖書。

國家聯合典藏中心則為我國首座、典藏規模最大的聯合典藏庫，規劃可收藏超過1千300萬冊（件）以上之台灣學術研究、圖書期刊、視聽資料及台灣出版產業博物館文物，同時能解決國內外文史藏書家、漢學家龐大資料存放問題，成為最佳的典藏處所；全國首座全國數位資源保存中心則針對具有保存價值的數位資源，予以徵集保存，為實體與數位資源兼具的國家文化記憶資料庫。

曾淑賢說，國圖將持續積極進行各項圖書館服務與典藏設施設備的規劃與採購，並掌握各項作業期程，將以最快時間內正式動土，也邀請各界共同見證新世代創新的圖書館服務，相信一定能如期在114年底啟用營運。

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