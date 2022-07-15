PLG／PUMA籃球訓練營　戴維斯親自體驗

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籃球市場持續加溫 休賽季轉會選秀消息頻傳 新人輩出Rising崛起
今年堪稱台籃選秀大年，T1聯盟新人選秀會甫結束，緊接著下週登場的是SBL選秀會，再加上月底壓軸的PLG選秀會，在PLG解除去年設定的薪資上限後，今年的搶人大戰必然更加白熱化，投入市場的年輕球員當然要把握機會展現自己苦練的成果，爭取成為下一個明日之星。
下一季即將穿上臺南台鋼獵鷹隊球衣的李漢昇、呂冠霆在接受PUMA HOOPS CAMP的課程體驗後，首先對於Rise Nitro鞋款大膽的配色感到驚艷，實際著用下場參與訓練後，對個人訓練也都感到印象深刻，「過去在學生時期、甚至職業初期接觸的都是正統的團隊訓練，很少有機會嘗試個人訓練，職業生涯不進則退，未來會更加投入訓練，期許自己能像這雙鞋的名字一樣Rise up展翅高飛。」
曾經協助林庭謙、張宗憲等職業球員休賽季訓練的籃球訓練師王天佑就提到，「職業球員的生涯很短暫，對自己球技、體能的投資很重要，分分鐘都不能浪費。」作為籃球訓練師他也曾赴美進修，學習最新籃球技術與知識，這次獲邀擔任PUMA HOOPS CAMP的總教練，他表示，「希望能在五天的短期訓練中，帶給學員最扎實、最有用的籃球技巧，至少作為啟蒙能讓更多球員發揮所長。」
PUMA HOOPS CAMP全新籃球訓練營正式登場
報名即獲得 PUMA RISE NITRO專業氮氣科技籃球鞋、球衣、球褲裝備三件組
此次 PUMA HOOPS CAMP 將於 8 月在台北、台中、高雄北中南三地分別舉辦四個梯次，此次籃球訓練營課程內容由王天佑親自規劃，五天紮實的訓練菜單，包含從一對一個人動作，到兩人、三人小組配合的攻防默契，最後是五對五的團隊戰術教學及實戰驗收，360 度全方位的豐富課程內容，讓你在無論是專業技術或是賽事觀念都能有大幅成長提升。此次 PUMA HOOPS CAMP 訓練營課程開放 16 到 45 歲熱愛籃球喜愛籃球，對籃球有癡迷狂熱的男、女球友們前來參加，即將自 2022 年 7 月 18 日(一) 起全台正式開放報名，每梯次限量 30 名先搶先贏，同步加碼再贈報名好禮PUMA HOOPS CAMP 籃球裝備三件組，包含：由氮氣科技打造的全新 Rise Nitro 專業籃球鞋一雙、潮流雙面球衣一件、以及吸濕排汗雙面球褲一件，更詳細的活動資訊請上報名網站查詢：https://bao-ming.com/2022pumahoopscamp
輕量、緩衝、動力推進 RISE NITRO專業氮氣籃球鞋
2022 年 PUMA 為籃球市場注入 NITRO 氮氣推進力，乘著 NBA 聯盟各隊新秀誕生之際，打造全新 RISE NITRO 專業氮氣籃球鞋，獨特亮麗搶眼外型搭配輕量、緩衝、動力推進三大強勢機能，可說是今年指標性集大成之作，為籃球玩家帶來無可匹敵的氮氣革新衝擊，期望以新秀之姿在籃球鞋款市場如黑馬般異軍突起。
PUMA RISE NITRO 專業氮氣籃球鞋履即日起於 PUMA 指定門市及官方購物網站 (https://go.puma.com/taiwan) 開賣，邀請每位熱愛籃球的箇中好手們一同感受球鞋新秀令人驚豔的優異性能表現。而由 PUMA 和知名籃球訓練師王天佑攜手打造的 PUMA HOOPS CAMP 籃球訓練營也將於 8 月熱情開打，預計於 7/18 (一) 至 7/24 (日) 開放報名，今年暑假就讓我們延續熱血籃球夢，一起在球場奔馳投出關鍵致勝好球。
【PUMA HOOPS CAMP籃球訓練營地點場次】
- 報名時間：
2022 年 7 月 18 日(一) 12:00pm至2022 年 7 月 24 日(日) 12:00pm 止
- 報名網址：https://bao-ming.com/2022pumahoopscamp
- 訓練營場次地點：
- 日期：8月8日(一) – 8月12日(五)
- 時間：12:00-14:00
- 地點：三重國民運動中心 (新北市三重區集美街55號)
台北場第二梯次
- 日期：8月8日(一) – 8月12日(五)
- 時間：18:00-20:00
- 地點：三重國民運動中心 (新北市三重區集美街55號)
高雄場
- 日期：8月15日(一) – 8月19日(五)
- 時間：19:00-21:00
- 地點：高雄市鳳山運動中心 (高雄市鳳山區光華路68號)
台中場
- 日期：8月22日(一) – 8月26日(五)
- 時間：18:00-20:00
- 地點：大里國民暨兒童運動中心 (臺中市大里區國光路一段258號)