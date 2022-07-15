南投槍擊嫌犯落網！身藏3槍百發子彈 被捕喊：我要報仇
14日晚間，南投草屯鎮的康建生技公司，遭一名蒙面歹徒闖入，行刑式槍決射殺釀4死1重傷，現場血跡斑斑，只剩81歲創辦人、「牛樟芝之父」賴敏男尚有氣息，被緊急送往醫院搶救，但目前意識昏迷，仍在加護病房觀察。而涉案的嫌犯，稍早於台中某養生館落網，面對媒體時，甚至囂張地直接大喊「我要報仇」、「我是報仇殺人」，讓現場媒體一陣錯愕。
而兇嫌竟是生技公司前員工，現年55歲的李姓男子，他過去曾擔任生產線員工，但卻與公司內的洪姓女課長發生爭執，並撂下狠話，之後洪女遭人痛毆，懷疑是李男所為，一狀告上法院，但之後因證據不足，判李男無罪，是否因此懷恨釀成殺機，還待進一步釐清。
據了解，案件發生後，警方隨即成立專案小組，並根據目擊者提供的線索，懷疑李男涉有重嫌，15日凌晨前往霧峰攻堅，但卻被李男逃脫。而李男犯案後騎乘機車逃逸，之後將機車棄置於霧峰中投快速道路附近，並隨即搭車前往台中。15日下午，警方再度掌握李男行蹤，超過40名警力、荷槍實彈攻堅，於台中市中清路一處養生館，順利逮捕涉案的李男，後續將釐清犯案動機、槍枝來源等。
而驚悚的是，在逃亡21小時之後落網，李男被捕時卻神情淡然，沒有太多抵抗，警方更從他身上起出3把槍械、3手銬、百餘發子彈，宛如行動彈藥庫。而李男之前由於與洪姓女課長有過官司，當時賴敏男、劉姓課長、張姓女會計都曾出庭幫洪女作證，是否因此懷恨引發殺機，還要再進一步調查。