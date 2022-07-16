曾是中國第一神童！10餘歲上大學　經歷出家又還俗的寧鉑

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在報導中，寧鉑被描述為1個2歲半就會背30多首毛澤東詩詞、3歲就能數100個數、4歲就學會400多個漢字、5歲上學、6歲開始學習中醫和使用中草藥、8歲下圍棋讀《水滸傳》、9歲作詩的神童，並和時任副總理的方毅對弈連贏2局而名聲大噪，順利進入甫創立的中科大少年班。
與另外20個同期被挑選出的「天才少年」一起，寧鉑開始了他的大學生涯，由於獲方毅親自接見並贏得對弈，使他的名號迅速在大疆南北被打響，甚至一度被喻為「中國第一神童」，當時經常有媒體在校門口蹲守，見到寧鉑等人就一擁而上，爭相採訪。
只不過，這種被過度曝光的生活，寧鉑並不喜歡，1年後他告訴班主任，科大的系沒有他喜歡的，原本老師要調他去南京大學學天文，後來因校方回覆「既來之，則安之」，於是便繼續留在中科大學習理論物理。
據悉，當時寧鉑的成績平平，性格怪異，有同學回憶到，寧鉑真的很聰明，上課從來不寫筆記，只用聽的就能在下課後複述和老師差不多的內容給同學，但也看的出來他對物理確實不感興趣。寧鉑也曾私下向王姓好友透露，不喜歡過度曝光，認為自己被名聲所累：「為什麼不能做一個普通人？後悔讀少年班。」
雖然做的不是真正喜歡的事，但當時的寧鉑還是選擇順從校方的安排和大眾的目光，畢業後寧鉑留在學校任教，成為了全國最年輕的講師，同年報考研究生，但隨即放棄考試，接下來的2年也一樣，總在考試前的最後關頭放棄赴考場。
據寧鉑的說法，他是想證明自己不考研究生也能成功，但看在部分同學眼裡，寧鉑其實是害怕失敗：「考研、去研究所是少年班大部分同學的選擇，大家都會看著寧鉑，『你寧鉑為什麼不考研不去做研究？你寧鉑怎麼甘心做普通人？』他挺不愛聽的，他告訴我們，『我就是不想，我怎麼就不能做普通人？』」
寧鉑的同班同學，後來成為微軟公司全球資深副總裁兼微軟亞太研發集團主席的張亞勤曾說，他相信寧鉑是在考研究生這件事情上走錯了，如果他當時敢於向前邁一步，走進考場，一定能通過考試，因為寧鉑的聰慧完全不在話下，可惜他終究還是沒跨過那道坎：「這不是聰明不聰明的問題，而是一念之差的事情...寧鉑就是多了些顧慮，少了點自信和勇氣，做了一個錯誤的判斷，結果智慧不能發揮，真是很可惜。」
雖然在學校擔任物理講師，但寧鉑依然對物理沒有太大興趣，反而將時間用於哲學、圍棋與宗教方面的研究。後來，在同學的介紹下，寧鉑和程陸華結婚，但2人在許多事情，特別是教育子女的觀念上明顯有衝突，妻子認為可以及早培育，但不知是想起自己還是為了其他原因，寧鉑堅決反對過度教育兒子，並公開在電視上抨擊所謂的神童教育，夫妻口角不斷，寧鉑還曾為此離家出走。
2002年，寧鉑前往五台山出家，很快被找回，但第2年，他再度離開中科大，到江西省南昌出家，從此銷聲匿跡；2005年有當地媒體報導稱，寧鉑和妻子已經離婚。
2011年，寧鉑的好友透露，他成為了佛學院的講師，遠離媒體多年、不曾參加大規模同學會的寧鉑，依然不喜歡曝光，在回覆中媒記者的短訊中，他打道：「有緣見面就聊聊，採訪的事情就免了。試想，如果有一個人來採訪你，希望用幾句話把你的人生總結出來，你能做到嗎？」並提到自己鑽研佛理是為了解決個人在生活中的困擾，至少花了6年時間來尋找答案。
2018年3月，寧鉑又告訴找上門的中媒記者，自己已經還俗，是中國國家二級心理諮詢師，從事心理諮詢工作，依然婉拒採訪的要求，也許對寧鉑而言，花了20多年逃離，終於找到適合自己的生活方式，雖然光彩不再，但放下了「神童」身份，日子過得還算不錯，終於可以做自己想做的事情。