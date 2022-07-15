巷仔內／薛瑞元接棒衛福部長　陳時中認證的好兄弟

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後薛瑞元也曾任雙和醫院副院長、連邦法律事務所合夥律師、前立委洪奇昌國會辦公室主任，具有醫師與律師雙重背景，再加上行政院衛生署副處長、處長等職，基層歷練相當完整，在擔任屏東縣政府衛生局局長期間，2017年陳時中甫上任衛福部長半年，就拔擢薛瑞元擔任衛福部常務次長，直至2020年7月薛屆齡退休，因嫻熟衛福部相關業務與長照議題，再於同年隔月接任衛福部政務次長至今，足見陳對於薛的倚重。
陳時中曾大讚，薛瑞元這幾年與自己打拚，不管健保或長照業務都有很大貢獻，更力挺「他是我的好兄弟」，薛也大方分享，自己還在擔任醫事處長的時候，陳時中就時任衛生署副署長，兩人認識已久、一起奮鬥。
與「防疫五月天」的疾管署副署長羅一鈞、莊人祥，或是王必勝等人比起來，薛的「知名度」也許沒這麼高，但薛在本次新冠肺炎疫情中擔任為醫療應變組組長，也是武漢包機返台的現場指揮官，儘管過程波折與爭議不斷，但最終仍成功接回民眾，也未爆發社區感染，在這場疫戰中記上一筆漂亮佳績。
在過去中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳連日缺席防疫記者會期間，薛瑞元還曾「代打上陣」，面對各類專業醫學問題臨危不亂，表現備受肯定。
薛為陳時中的左臂右膀，肩負起衛福部與行政院的重要橋梁，在本次衛福部長接任人選中，呼聲原就相當高，此番接任，不論是在防疫上或是衛福部業務上，都有望可延續陳的政策路線，並持續推動防疫工作，也間接能守住陳時中的選情。
陳時中曾說，自己背上有防疫、食安、健保三支箭，核食早已開放進口，而目前疫情雖漸降溫，可清冠一號公費補助對象限縮尚未定案、原訂5月起調漲的健保部分負擔仍然延宕至今，薛瑞元即將上任，清冠一號公費補助新制將排除哪些對象？健保部分負擔調漲何時上路？日趨窘迫的健保財務該如何改革？這些棘手的炸彈還待薛瑞元來解，且衛福部為我國部會之最，下轄10司業務龐大，該如何統御？升任後該如何調動人事安排，預計也將成為薛上任後的一大挑戰。