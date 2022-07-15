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林哲熹、陳庭妮為《愛情》接吻　他羞曝：很像真的情侶

▲林哲熹（右）和陳庭妮（左）第一次搭戲就是演穩交多年的情侶。（圖／時創影業提供）
▲林哲熹（右）和陳庭妮（左）第一次搭戲就是演穩交多年的情侶。（圖／時創影業提供）

實習記者高家容/綜合報導

2022-07-15 16:30:00

藝人林哲熹在熱播中的戲劇《愛情發生在三天後》飾演和陳庭妮交往長許久，演藝工作頻頻受挫的試鏡男，在今天（15日）出席媒體茶敘時，他透露這個角色和剛出道的自已很像，也分享下戲時也會因為角色關係自我懷疑，只能不斷鼓勵自己「我已經很棒了」，才不會一直陷入低潮。

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▲《愛情發生在三天後》林哲熹飾演劇場演員小畢。
▲《愛情發生在三天後》林哲熹飾演劇場演員小畢。（圖／時創影業提供）
林哲熹和陳庭妮因為以前有共同出演同一部戲相識，但沒有對到戲，這次終於成功合作，第一場戲就是浪漫的「安全帽之吻」，林哲熹說這是現場加戲，過程很順利，拍完之後和陳庭妮逐漸熟絡，他害羞地說：「相處上很像真的情侶。」因為劇中和陳庭妮的角色安排，讓林哲熹分享現實生活中女友曾經給他的暖心舉動，他說在2017首度入圍過北電影獎的最佳新演員，但最後很可惜的沒有成功拿到獎，女友為了安慰他在社群平台上寫道「希望有一天林哲熹的感言可以在台上講給大家聽」，林哲熹也感性說這對他來說是滿大的鼓勵。

▲劇中浪漫吻戲讓林哲熹和陳庭妮演完就變熟。（圖／時創影業提供）
▲劇中浪漫吻戲拉近林哲熹和陳庭妮距離。（圖／時創影業提供）
《愛情發生在三天後》由時創影業製作，時創影業、八大電視、東森電視共同出品戲劇，由陳庭妮和劉冠庭八年的情感發展，所發展的故事，故事除了現實，更交錯這八年間所有角色大大小小的事。戲劇的主題曲也找來金曲樂團麋先生的吉他手喆安製作，由演員們一起合唱。

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