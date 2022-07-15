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南投4死案槍手落網　民眾黨籲：強力執法打擊槍枝氾濫

▲南投草屯生技公司槍擊4死1傷，警方攻堅逮捕李姓嫌犯。（圖／記者爆料網）
▲南投草屯生技公司槍擊4死1傷，警方攻堅逮捕李姓嫌犯。（圖／記者爆料網）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-15 15:52:07

南投縣草屯鎮康建生技公司昨（14）日傍晚傳出槍擊命案，一名槍手闖入公司，對5人行刑式槍決，奪走4人性命，僅有81歲的董事長賴敏男倖存，目前仍在加護病房尚未脫險。兇嫌李姓男子今（15）日下午在警方圍捕下落網，民眾黨團肯定警方全力緝兇，不過槍擊案也暴露台灣槍枝氾濫問題，呼籲警方強力執法打擊槍枝氾濫問題。

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民眾黨立委黨團發布新聞稿表示，2021年全國槍擊案件共100件，創下6年來歷史新高，平均不到4天就會發生一起槍擊案，槍枝氾濫問題嚴重，甚至最近造成40多人死亡，包括兩名現役員警喪生。

民眾黨指出，近年所有的槍枝犯罪將近九成都是改造槍枝，操作槍也占六成，民眾黨團為了提升人民的生命財產安全及合法玩具槍的使用環境，早在第一會期2020年3月22日提案《槍砲彈藥刀械管制條例第二十條之一》修法，並在2020年5月22日三讀通過，將具有火藥式擊發裝置及足以改造成具殺傷力的操作槍枝之製造、販賣納入管理。

民眾黨團指出，警政署查獲槍枝從2018年2000多件，到2021年減少至不到1300件，肯定警政署持續加強查緝槍枝與破案速度，不過避免槍枝氾濫仍有賴警方的強力執法，也希望大家一起為傷者祈福，祝福早日康復。

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