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中職／黃甘霖親授盜壘！ 「體壇周子瑜」秒懂

▲「體壇周子瑜」、跆拳道品勢女神姜巧文進行跑壘訓練。（圖：巨宸製作提供）
▲「體壇周子瑜」、跆拳道品勢女神姜巧文進行跑壘訓練。（圖：巨宸製作提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-07-15 15:49:38

由巨宸製作、仁仁娛樂出品，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》挾帶首播瞬間收視破1的好成績，而知名數據調查公司網路溫度計也調查今年綜藝首播聲量，《超級王牌棒球隊》勇奪亞軍，聲量打敗同期的實境綜藝。眾所期待的「中職盜壘王」黃甘霖將在第二集登場，他擔任飛行客座教練訓練這群棒球菜鳥，傳授跑壘、離壘後回壘、滑壘等訣竅，甚至他如何提高盜壘致勝率的獨門小撇步，皆傾囊相授完全不藏私，讓「體壇周子瑜」跆拳品勢女神姜巧文直呼：「知道這些小撇步再練就聽懂了！」結束後黃甘霖鼓勵隊員：「你們跑壘動作都比我當初剛加入棒球隊還棒了！」，眾運動員以為他會是魔鬼教練，但他卻有著暖心一面，他透露：「運動氣氛很重要，團隊凝聚力提升，致勝率也就會提高！」為了選手們可說是用心良苦。

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為讓運動員快速上手棒球這項運動，中職傳奇名將「東哥」黃忠義祭出「以戰養戰」策略，「超級王牌棒球隊」首戰就要跟年紀小他們超過一輪的國中棒球隊PK，但這群棒球小白上演慘烈賽事，「體育系男友」紀亞文擔任先發投手卻不斷四壞球保送，隊員也常常搞不清楚規則，接球還差點撞在一起，「世界最美翹臀」林昀蒂擔任捕手，面對四壞保送，居然還傻傻地把球傳一壘，或是與三壘手「格鬥天王」張景雄進行跑者夾殺時，不知道球應該傳給誰或碰觸跑者，竟讓對手連連跑回本壘得分，擔任一壘手的羽球女雙世界第一「學姊」程文欣也掉漆，只顧跑回去踩壘包卻沒接球，連連失誤讓他們光是第一局就狂丟13分！


不過第一局下半換「超級王牌棒球隊」進攻，王牌選手們就立刻展現運動員超強實力，林昀蒂先是靠保送上壘，再發揮特訓技巧施展「音速小子」功力成功盜壘上了二壘，是隊上首位盜壘成功球員，緊接著「羽球男神」呂佳彬敲出第一支安打，高飛球直接滾到外野，幫助林昀蒂跑回本壘得分，讓國中生當場傻眼抱頭驚呼，「不是沒打過嗎？他們不練守備練打擊？」究竟「超級王牌棒球隊」與國中球隊的比賽是贏還是輸？每週六晚上十點民視無線台開播、每週日晚上十點LINE TV播出、巨宸製作/超級王牌棒球隊官方Youtube每週三中午十二點播出。


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