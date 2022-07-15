中職／黃甘霖親授盜壘！ 「體壇周子瑜」秒懂

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為讓運動員快速上手棒球這項運動，中職傳奇名將「東哥」黃忠義祭出「以戰養戰」策略，「超級王牌棒球隊」首戰就要跟年紀小他們超過一輪的國中棒球隊PK，但這群棒球小白上演慘烈賽事，「體育系男友」紀亞文擔任先發投手卻不斷四壞球保送，隊員也常常搞不清楚規則，接球還差點撞在一起，「世界最美翹臀」林昀蒂擔任捕手，面對四壞保送，居然還傻傻地把球傳一壘，或是與三壘手「格鬥天王」張景雄進行跑者夾殺時，不知道球應該傳給誰或碰觸跑者，竟讓對手連連跑回本壘得分，擔任一壘手的羽球女雙世界第一「學姊」程文欣也掉漆，只顧跑回去踩壘包卻沒接球，連連失誤讓他們光是第一局就狂丟13分！
不過第一局下半換「超級王牌棒球隊」進攻，王牌選手們就立刻展現運動員超強實力，林昀蒂先是靠保送上壘，再發揮特訓技巧施展「音速小子」功力成功盜壘上了二壘，是隊上首位盜壘成功球員，緊接著「羽球男神」呂佳彬敲出第一支安打，高飛球直接滾到外野，幫助林昀蒂跑回本壘得分，讓國中生當場傻眼抱頭驚呼，「不是沒打過嗎？他們不練守備練打擊？」究竟「超級王牌棒球隊」與國中球隊的比賽是贏還是輸？每週六晚上十點民視無線台開播、每週日晚上十點LINE TV播出、巨宸製作/超級王牌棒球隊官方Youtube每週三中午十二點播出。