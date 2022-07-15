續破3千億！受惠疫情加速數位化　印刷電路板產值創高　

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經濟部指出，其中IC載板因5G、高效能運算及人工智慧等應用需求加持，成長動能強勁，2021年產值1,266億元，年增32.4%，連續2年增幅超過2成，是印刷電路板業成長的主要動能。
至於硬質及軟性印刷電路板則受惠「宅經濟」及遠端應用需求，帶動平板、筆電、遊戲機及伺服器等產品需求暢旺，2021年產值1,611億元，年增4.8%，二者合計占印刷電路板業產值近8成。
根據經濟部數據顯示，隨著國內業者持續提高技術含量較高的IC載板產能比重，促使營業利益快速成長，2021年印刷電路板業上市櫃公司營業利益升至413億元，年增182億元，或78.9%。此外，業者為了因應市場成長趨勢、客戶需求，以及提升高值化產品，積極投入產品研發能量及擴充產能，2021年研發費用及固定資產投資分別為96億元、509億元，是近5年新高，分別年增9.3%、69.7%
台灣印刷電路板以外銷為主，經濟部觀察近年出口概況，2019年因中美貿易紛爭干擾，出口值縮減至52.8億美元，年減5.5%，然而，隨著疫情帶動遠端需求，加上車用電子、5G通訊、雲端服務相關應用激勵，2020年轉為成長6.2%，2021年續增17.7%，出口值達66.1億美元，創歷年新高，台灣印刷電路板出口又以中國大陸與香港為大宗。
經濟部公布主要國家印刷電路板出口值占全球出口比重，中國居冠，占比自2017年28.4%上升至2021年之32.8%，增加4.4個百分點，香港約占2成位居第二，台灣占比由11.3%升至11.5%，全球排名第3，增加0.2個百分點，而南韓10.0%及日本5.3%，分居第4及第5名，前5大出口國均為亞洲，合計占全球出口近8成。