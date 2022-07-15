特企／2022青年論壇　搭建兩岸互動橋樑意願

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大陸方面今年仍高規格派出國台辦副主任龍明彪與福建省省委書記尹力出席，整個論壇的重頭戲在由大陸全國青聯副主席傅振邦宣讀了習近平給參加海峽青年論壇的台灣青年的回信，習近平在回信中說，得知你們因海峽青年論壇同大陸結緣，在大陸找到了實現夢想的舞臺，親歷了大陸日新月異的發展變化，感受到了兩岸同胞一家親的熱切感情，我很欣慰。
福建省委書記尹力表示，我們始終秉承兩岸一家親理念，為兩岸青年施展才華、共創未來提供了寬廣舞臺，越來越多的台灣青年主動來大陸追夢築夢圓夢。兩岸青年是促進兩岸和平發展、融合發展的中堅力量。福建會研究推出更多惠台利民措施，為台灣青年來福建學習、就業、創業、生活提供更多機遇，創造更良好條件。我們熱忱歡迎台灣青年朋友分享自己在福建的經歷和感悟，讓更多台灣青年瞭解大陸，與大陸青年共創美好幸福生活。
會後來自臺北，目前在廈門大學攻讀博士學位的周暐閎受訪表示 : 這是我首次參加青年論壇，參加論壇最大的意義是讓我接觸到許多不一樣的人，瞭解他們背後創業就業的故事，可以增加我向成功者學習的機會，奠定我畢業後留在廈門從事影視相關創業的基礎。
已在廈門銀行工作五年的柯央央接受採訪表示 : 我從大學畢業後就選擇具有台資背景的廈門銀行工作，對比台灣而言，大陸人口多競爭當然也激烈，但福建肯定還是會台灣青年選擇到大陸創業就業的首站，因為不論是政策，環境或語言跟台灣其實不會有太大的差異感。
從本屆論壇參與盛事的台灣青年感受與唯一擁有習近平回信內容的論壇和大陸官方出席規格不斷提升，實不難看出大陸這幾年積極轉型對台灣青年加強交流力度已讓海峽青年論壇舉辦20年以來，不止由區域性交流專案上升為大陸全國性的兩岸青年交流品牌活動，更一躍而成為海峽論壇中最吸引目光的一場活動。