公平會核准了！全聯正式併購大潤發　取得95.97％股份

公平交易委員會今日表示，企業結合對於提升經營績效、資源共享及競爭力十分重要，但如果是大型企業之結合，也可能產生對市場競爭的不利影響或疑慮，所以公平會要審慎把關。
公平會考量全聯及大潤發等2大事業的結合，對於民生消費、供貨商及其他流通同業影響重大，因此公平會受理後進行嚴謹的審查程序，並邀集上游供貨商所屬相關公（協）會、零售通路同業、學者專家及消費者保護主管機關充分討論，以廣納各界意見。
全聯認為此結合案有提升營運效率、增加商品之調度效率、減少店面缺貨率，及提升客戶滿意度之規模經濟及範疇經濟綜效，且將對大潤發既有店面進行改裝、更新設備及提升賣場整體環境，創造更佳之消費體驗，以及多項確保結合促進整體經濟利益之承諾。
然而，公平會提出供貨商及外界擔心2大事業結合後，會不會讓市場過度集中？有沒有可能結合後調漲價格，讓消費者荷包縮水？在通路為王的時代，會不會讓相對弱勢的供貨商在交易上處於更不利的地位，甚至有不當新增或提高各種附加費用之問題？
公平會說明，雖未禁止其結合，但經過審慎評估後，為消弭限制競爭的疑慮，並確保整體經濟利益大於限制競爭的不利益，可透過對申請結合事業附加下列負擔解除疑慮：
一、應確實履行主動提出的承諾，不得任意調漲價格。但非因參與結合事業的原因，例如供貨商本身成本結構改變的漲價等，不在此限。
二、結合實施的次日起3年內，維持全國各門市價格一致為原則的全國訂價政策，並針對各地區競爭情形得再調低價格。
三、結合實施的次日起，對於個別供貨商所取得的附加費用，不得任意提高，但基於新增服務所衍生的附加費用項目，不在此限。
四、結合實施的次日起3年內，全聯對於其供貨廠商不收取商品上架費、新點贊助費。
五、結合實施的次日起3年內，對於年度供銷制度的變更及交易條件的修正，不得更為不利。若有新增服務所衍生的附加費用項目，應由供貨廠商選擇及決定是否使用該項服務，且須事先取得同意。
六、結合實施的次日起，刪除供銷合約中有關最惠客戶相關約定條款及執行方式的約定。
七、結合實施起3年內，於每年12月31日前，提供履行負擔及有益於整體經濟利益成果報告送交備查。
此外，公平會指出，全聯在申報結合的程序中，也自行承諾，主動提出許多願意負企業社會責任（CSR）的相關作為，包含平抑物價、協助農產品促銷、加強對離島與偏鄉服務及致力於社會公益或急難救助等，公平會希望透過此一結合案，能達到業者、消費者、社會大眾三贏的局面。
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